AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ne zaman? 2018-2019 MEB AÖL kayıt dönemi | AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ne zaman? 2018-2019 MEB AÖL kayıt dönemi | AÖL KAYIT YENİLEME nasıl yapılır? 2019 AÖL kayıt yenileme tarihleri ve bu konuda açıklanan son haberleri adaylar yoğun şekilde araştırıyor. AÖL kayıt tarihi ve kayıt yenileme tarihi en çok merak edilen konulardan. Açık öğretim lisesi (AÖL) yeni kayıt tarihlerini merak eden bireyler, konuya ilişkin araştırmalarını internet üzerinden yapmaya devam ediyor. Peki, MEB AÖL açık lise kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri ne zaman? AÖL yani Açık Öğretim Lisesi'ne kayıt yaptırmak isteyen ve eğitimleri devam eden öğrenciler, yayınlanacak iş takvimini bekliyor. 31 Temmuz'da 3. dönem sınav sonuçları açıklanmıştı. İşte, MEB 2018 - 2019 AÖL kayıt tarihlerine dair ve AÖL yeni dönem kayıt işlemleri hakkında tüm ayrıntılar...

AÖL KAYIT TARİHİ NE ZAMAN?

MEB 2018 - 2019 AÖL iş takvimini henüz yayınlamadı. Bu nedenle henüz AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihleri henüz belli değil. Ancak tarihler belli olur olmaz haberimizden takip edebilirsiniz. AÖL 2017-2018 eğitim öğretim dönemi için yeni kayıt işlemleri 21 Ağustos tarihinde başlamıştı. AÖL 2018 - 2019 iş takvimi aşağıdaki bağlantıdan duyurulacak.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NE KİMLER BAŞVURABİLİR?

a) İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar,

b) Lise ve meslek liselerinden ayrılanlar,

c) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/ Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a) ve (b) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlar başvurabilir.

AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır sorusunun yanıtını merak eden adaylar için işte detaylar... Açıköğretim Lisesi'nde öğrenimine devam eden ve kayıt yenileme yapacak olan öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerini 21 Ağustos - 15 Eylül 2017 tarihleri arasıda gerçekleştirildi. Kayıt yenileme işlemlerini, öğrencilik durumu silik, donuk veya aktif olan öğrenciler yaptıracak.

Kayıt yenileme sınav bedeli, 30 TL olup, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılacak.

AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ne zaman? 2018-2019 MEB AÖL kayıt dönemi | AÖL KAYIT YENİLEME nasıl yapılır?

Kayıt yenileme sınav bedelinin 5 TL’ si ise Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecek. Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrencilerden, 18 yaşını doldurmamış olanların velileri ile birlikte, 18 yaşını doldurmuş olanların ise zorunlu durumlar dışında bizzat kendilerinin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'ne başvurması gerekmektedir. Açık Öğretim Lisesine kayıtlarda yaş sınırlaması bulunmamakta.

AÇIK LİSE KAYIT ÜCRETLERİ

Konuyla ilgili merak edilen bir diğer konu da, 2018 ve 2019 yılında yapılacak olan açık öğretim lisesi kayıtlarında alınacak ücretlerin ne olacağı ile ilgili. Kayıt ücretleri henüz netleşmedi ancak geçen yılın AÖL kayıt ücretlerine yakın olacağı düşünülüyor. Geçen yılki AÖL yeni kayıt ücreti: 40 TL + 10 TL ( bu yıl artabilir)

AÖL kayıt yenileme ücreti: 30 TL+ 5 TL (bu yıl artabilir)

2018-2019 Açık Öğretim Lisesi kayıt kılavuzu yayımlandığında ücretler de belli olacak.

AÖL SINAV TAKVİMİ YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

I. dönem yeni kayıt işlemleri. 20 Ağustos- 5 Ekim 2018

Kaydı alınan öğrencilerin veri girişlerinin sisteme son giriş tarihi. 15 Ekim 2018

I. dönem kayıt yenileme işlemleri. 3 Eylül – 5 Ekim 2018

Veri girişi yapılan öğrencilerin veri girişlerinin, sistem üzerinden AÖL tarafından kontrolünün yapılarak gerekli düzelmelerin yaptırılması/yapılması. 20 Ekim 2018

I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması. 01 Aralık 2018

1. DÖNEM SONU SINAVLARI 08-09 Aralık 2018

I. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması. 5 Ocak 2018

II. dönem yeni kayıt işlemleri. 7 Ocak- 25 Ocak 2019

Kaydı alınan öğrencilerin veri girişlerinin sisteme son giriş tarihi. 8 Şubat 2019

II. dönem kayıt yenileme işlemleri. 15 Ocak – 30 Ocak 2019

İrtibat bürolarınca yeni kayıtları alınarak veri girişi yapılan öğrencilerin veri girişlerinin, sistem üzerinden AÖL tarafından kontrolünün yapılarak gerekli düzelmelerin yaptırılması/yapılması. 8 Şubat 2019

II. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması. 15 Şubat 2019

AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ne zaman? 2018-2019 MEB AÖL kayıt dönemi | AÖL KAYIT YENİLEME nasıl yapılır?

2. DÖNEM SONU SINAVLARI 30 – 31 Mart 2019

II. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması. 21 Nisan 2019

III. dönem kayıt yenileme işlemleri. 06 – 17 Mayıs 2019

III. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması. 24 Haziran 2019

3. DÖNEM SONU SINAVLARI 6-7 Temmuz 2019

III. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması. 30 Temmuz 2019