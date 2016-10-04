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AP, Paris İklim Değişikliği Anlaşması'nı onayladı

Avrupa Parlamentosu (AP), Paris İklim Değişikliği Anlaşması'nı onayladı.

AP, Paris İklim Değişikliği Anlaşmasını onayladı

04 Ekim 2016 14:36

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Avrupa Parlamentosu’nun ortalama sıcaklık artış limitinin sınırlandırılmasını ve emisyonların azaltılmasını amaçlayan Paris İklim Değişikliği Anlaşması'nı onayladığını duyurdu. Oylama, anlaşmayı AB Çevre Bakanlarının 30 Eylül’de onaylamasının ardından yapıldı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, “Bugün, Avrupa Birliği (AB), iklim tutkusunu iklim eylemine dönüştürdü Paris Anlaşması, türünün ilk örneği ve AB için olmasaydı mümkün olamazdı. Bugün, önderlik etmeye ve bunu kanıtladığımızı göstermeye devam ediyoruz” dedi. 

Etiketler: AP, Avrupa Komisyonu, onayladı, Paris İklim Değişikliği Anlaşması


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