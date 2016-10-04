Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Avrupa Parlamentosu’nun ortalama sıcaklık artış limitinin sınırlandırılmasını ve emisyonların azaltılmasını amaçlayan Paris İklim Değişikliği Anlaşması'nı onayladığını duyurdu. Oylama, anlaşmayı AB Çevre Bakanlarının 30 Eylül’de onaylamasının ardından yapıldı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, “Bugün, Avrupa Birliği (AB), iklim tutkusunu iklim eylemine dönüştürdü Paris Anlaşması, türünün ilk örneği ve AB için olmasaydı mümkün olamazdı. Bugün, önderlik etmeye ve bunu kanıtladığımızı göstermeye devam ediyoruz” dedi.