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Apartman boşluğuna sıkışan yavru martıyı itfaiye kurtardı

Kocaeli'de 6 katlı bir binanın apartman boşluğuna sıkışan yavru martı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Apartman boşluğuna sıkışan yavru martıyı itfaiye kurtardı

05 Ocak 2017 13:21
Apartman boşluğuna sıkışan yavru martıyı itfaiye kurtardı - Tıkla İzle

Olay, İzmit ilçesi Cumhuriyet caddesine bağlı Menekşe apartmanında meydana geldi. 6 katlı bir binanın apartman boşluğunda martı sesi duyan apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, apartman boşluğuna sıkışan yavru martıyı kurtarmak için hummalı bir çalışma başlattı. İlk olarak cam çerçeveyi yerinden çıkaran ekipler, daha sonra ekipmanları kullanarak apartman boşluğuna sıkışan yavru martıyı kurtardı.

Apartman boşluğundan çıkartılan yavru martı doğaya salındı.

İSMAİL GÜNDÜZ 

Etiketler: Cumhuriyet Caddesi, Kocaeli, martı kurtarma


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