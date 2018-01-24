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Apartman dairesindeki uyuşturucu serasına polis baskını

İstanbul Üsküdar’da uyuşturucu imalatı için seraya çevrilen bir eve düzenlenen baskında 38 kök Hint keneviri, bonzai imalatında kullanılan 62 kilo 600 gram sentetik Kannabinoid ile Kenevir üretiminde kullanılan katı ve sıvı gübre ele geçirildi. Olayla ilgili dört kişi gözaltına alınırken, dairede kurulan sera sistemleri ve içerisinde kenevir yetiştirilen saksılara el konuldu. Operasyon anı ise saniye saniye polis kamerasına yansıdı.

Apartman dairesindeki uyuşturucu serasına polis baskını

24 Ocak 2018 14:06

Emniyet kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Üsküdar’da bir evde uyuşturucu imal edildiğine dair ihbar aldı. Söz konusu adresle ilgili soruşturma başlatan narkotik polisi, yapılan tespitlerin ardından operasyon için savcılık izniyle harekete geçti. Ekipler, beş katlı bir binanın bodrum katında yer alan dairenin uyuşturucu imal edilen seraya çevrildiğini tespit etti. Saksılarda çiçek yerine Hint Keneviri yetiştirildiğini ve bonzai üretildiğini belirleyen polis, baskında 38 kök Hint keneviri, bonzai imalatında kullanılan 62 kilo 600 gram sentetik Kannabinoid, Kenevir üretiminde kullanılan katı ve sıvı gübre ile sera içine kurulan elektronik cihazlar ele geçirildi. Uyuşturucu baskınında M.Ç.G. (37), O.Ş. (33), B.Ö. (21) ve A.T. (26) adlı 4 şüpheli gözaltına alındı. Bodrum kata kurulan sera sistemleri ve içerisinde kenevir yetiştirilen saksılara el koyan polis, zanlıları İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü.
Emniyetteki sorguları tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 3’ü "uyuşturucu yetiştirmek ve ticaretini yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli serbest bırakıldı.

Sadık Kahraman

Etiketler: polis baskını, uyuşturucu serası

 

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