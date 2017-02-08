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Apartman dairesini uyuşturucu serasına çevirdiler

Antalya'da ısı ve havalandırma sistemlerinden faydalanılarak seraya çevrilen dairede, 6 kilo 800 gram esrar ile 16 kök Hint keneviri ele geçirildi.


08 Şubat 2017 12:29

Edinilen bilgiye göre, Döşemealtı ilçesindeki bir apartman dairesine özel düzenekler kurularak, esrar maddesi yetiştirildiği ihbarını alan Antalya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda, Ü.Y. ve A.R.C. tarafından bir süre önce kiralanan apartman dairesinin, duvarları ve tavanına konulan naylon brandalarla seraya çevrildiği belirlendi.

Esrar kokusunu gidermek için fan kurmuşlar
Öte yandan seraya çevrilen alanın ısı ve nemini ölçer cihazlar ile esrar kokusunu gidermede kullanılan fanlar tespit edildi. Isı, havalandırma ve ilaçlama sistemlerinin yer aldığı dairede saksılara dikili 16 kök genetiğiyle oynanmış Hint keneviri ile 6 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ü.Y. ve A.R.C, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak ve uyuşturucu madde sağlamak" suçundan tutuklandı.

İsa Akar-Harun Erdoğdu

 

Etiketler: antalya


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