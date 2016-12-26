Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Apartman girişinde silahlı saldırıya uğradı

Apartman girişinde silahlı saldırıya uğradı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, ikamet ettiği apartmana giren bir kişi kendisini takip eden şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, bir şüpheli ise gözaltına alındı.


26 Aralık 2016 12:25

Olay, ilçeye bağlı Gülüç beldesi Bekyeri Mahallesi Cumhuriyet Apartmanı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikleti ile ikamet ettiği apartmana gelen Reşat S. (47) kapıdan içeri girdiği anda arkasından gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan kaçarken, Reşat S. ise kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesleri üzerine dışarı çıkan apartman sakinleri yaralı komşularının yardımına koştu. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Reşat S. devlet hastanesinde yapılan ilk ameliyatın ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekiplerine bilgi veren mahalle sakinleri, 2 el silah sesi duyduklarını ve dışarı çıktıklarında Reşat S.’nin vurulmuş olduğunu görüp yardım ettiklerini söyledi. Mahalle sakinleri saldırganı ise görmediklerini ifade etti. Polis ekipleri olay yerinde detaylı bir inceleme yaparken, saldırganın Reşat S.’yi eve kadar takip etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Reşat S.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili olarak gözaltına alınan H.D.’nin sorgusu ise devam ediyor. 

Vedat Kılıç
ZONGULDAK 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç