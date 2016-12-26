Olay, ilçeye bağlı Gülüç beldesi Bekyeri Mahallesi Cumhuriyet Apartmanı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikleti ile ikamet ettiği apartmana gelen Reşat S. (47) kapıdan içeri girdiği anda arkasından gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan kaçarken, Reşat S. ise kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesleri üzerine dışarı çıkan apartman sakinleri yaralı komşularının yardımına koştu. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Reşat S. devlet hastanesinde yapılan ilk ameliyatın ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekiplerine bilgi veren mahalle sakinleri, 2 el silah sesi duyduklarını ve dışarı çıktıklarında Reşat S.’nin vurulmuş olduğunu görüp yardım ettiklerini söyledi. Mahalle sakinleri saldırganı ise görmediklerini ifade etti. Polis ekipleri olay yerinde detaylı bir inceleme yaparken, saldırganın Reşat S.’yi eve kadar takip etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Reşat S.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili olarak gözaltına alınan H.D.’nin sorgusu ise devam ediyor.

Vedat Kılıç

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