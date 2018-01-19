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Apartman girişinde uyuşturucu alışverişi kamerada

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde onlarca kişinin gözü önünde bir apartmanın girişinde yapılan uyuşturucu satışı kameralara yansıdı. Gençlerin uyuşturucu alırken rahat tavırları pes dedirtti.

Apartman girişinde uyuşturucu alışverişi kamerada

19 Ocak 2018 10:28

Pamukkale’nin Topraklık Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın girişindeki uyuşturucu alışverişi görenleri hayrete düşürdü. Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kimliği belirsiz üç kişi önce apartman dışında etrafı kontrol ediyor. Daha sonra apartman girişine gelen 3 kişi apartmanın içine girer girmez hemen alışverişe başlıyor. Görüntülerde, bir kişi cebindeki parayı çıkarıyor ve birine veriyor. O da parayı kontrol ettikten sonra yanındaki arkadaşına veriyor ve parayı alan şahıs, apartmanda oturduğu daireye gidiyor. Uyuşturucu alacak kişi, bir süre bekledikten sonra gelen bir başkasına apartmanın kapısını açıyor. Beraber bekledikten sonra, uyuşturucu satan şahıs elindeki haplarla gelerek, bekleyenlere veriyor. 

Uyuşturucu alacak şahısların beklediği sırada apartman sakinlerinin yabancı kişilere aldırmadan eve gitmeleri ve sorgulamaları dikkat çekiyor. Apartman sakinleri eve giderken, uyuşturucu satın alacak kişiler, dikkat çekmemeye çalışıyor. Daha sonra uyuşturucu taciri gelince, bekleyen iki kişiden biri uyuşturucu alıp giderken, diğerinin ise uyuşturucuyu beğenmeyip tekrar parasını istediği ve zehir taciri ile bir süre tartıştığı görülüyor. Daha sonra uyuşturucu satıcısının, verdiği hapı geri alarak başka uyuşturucu çeşidini verdiği görülüyor.

Uyuşturucu satışını güvenlik kameralarından fark eden apartman sakinleri, kadın, erkek ve çocukların gidip geldiği apartman girişinde uyuşturucu satışının umursamaz bir tavırlara yapılmasına tepki gösterdi. 

Medeni Topaloğlu
 

Etiketler: uyuşturucu

 

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