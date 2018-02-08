Diğer
Kategoriler

Apartman sakinleri kokudan şüphelendi yaşlı adam evinde ölü bulundu

İzmir’in Bornova ilçesinde, yaklaşık 1 hafta önce öldüğü tahmin edilen bir erkek cesedi bulundu.

Apartman sakinleri kokudan şüphelendi yaşlı adam evinde ölü bulundu

08 Şubat 2018 08:41

Olay, dün akşam saatlerinde Evka-4 Mahallesi 1025/1 sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 69 yaşındaki Hayrettin Elek’in dairesinden kötü kokular geldiğini fark eden komşuları, durumdan şüphelenerek yaşlı adamın dairesine gitti. Yaşlı adamın kapısını defalarca çalan komşuları, açan olmayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine söz konusu adrese gelen ekipler, çilingir yardımı ile Elek’in dairesine girdi. Evde arama yapan polis ekipleri, yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaştı. Polis ekipleri savcının başlattığı soruşturma kapsamında, cesedin bulunduğu yerde ve evin birçok noktasında inceleme yaptı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle hayatını kaybeden Elek’in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yalnız yaşadığı öğrenileb talihsiz adamın şüpheli ölümü, Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak olan otopsiden sonra belirlenecek. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Halil İbrahim Karabıyık
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç