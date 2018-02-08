Apartman sakinleri kokudan şüphelendi yaşlı adam evinde ölü bulundu

Olay, dün akşam saatlerinde Evka-4 Mahallesi 1025/1 sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 69 yaşındaki Hayrettin Elek’in dairesinden kötü kokular geldiğini fark eden komşuları, durumdan şüphelenerek yaşlı adamın dairesine gitti. Yaşlı adamın kapısını defalarca çalan komşuları, açan olmayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine söz konusu adrese gelen ekipler, çilingir yardımı ile Elek’in dairesine girdi. Evde arama yapan polis ekipleri, yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaştı. Polis ekipleri savcının başlattığı soruşturma kapsamında, cesedin bulunduğu yerde ve evin birçok noktasında inceleme yaptı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle hayatını kaybeden Elek’in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yalnız yaşadığı öğrenileb talihsiz adamın şüpheli ölümü, Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak olan otopsiden sonra belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Halil İbrahim Karabıyık

