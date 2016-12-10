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Apartman sakinleri öğrencilere burs sağlayacak

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bir mahalle muhtarlığının önderlik ettiği proje ile apartmanlardan yılda bir defaya mahsus toplanacak 1 TL ile bir üniversite öğrencisine 1 yıl burs verilecek.


10 Aralık 2016 09:20

Lüleburgaz’da Yıldız Mahallesi Muhtarlığı tarafından başlatılan ‘Yıldız Projesi’ kapsamında üniversite öğrencilerine burs sağlanacak. Aylık 150 TL olarak düşünülen burs ücretinin her ay 10 farklı apartmandan 1’er lira toplanarak karşılanması planlanıyor. Yıldız Mahallesi Muhtarı Ümit Öztürk, mahallede oturan ilköğretim ve ortaokul çağındaki öğrencilere giyim ve kırtasiye malzemesi hayırsever vatandaşlar tarafından karşılandığını söyledi.

‘Yıldız Projesi’ hakkında bilgi veren Öztürk, "Mahallemizde oturup dışarıda üniversite okuyan maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına yönelik başlattığımız ‘Yıldız Projesi’ bizim muhtarlık seçim vaatlerimizde vardı. Bu proje ile örneğin mahallenin farklı yerlerindeki 10 apartman, bir öğrenciye 1 yılda sadece bir sefer olmak üzere burs verecek. Yani 10 apartman birleşip yılda bir kere 150 TL gibi bir para verecek. Daire başı 1 TL düşüyor. Apartman başı 10-15 TL’ye gelmiş oluyor" dedi.

"1 ekmek parasına üniversite öğrencisine 1 yıl burs verilecek"
Projenin Ocak ayı itibariyle başlayacağını kaydeden Öztürk, "Yıldız Projesi Ocak ayı itibariyle başlayacak. Mahallemizde bulunan apartman yöneticileriyle her hafta sonu kahvaltı organizasyonu düzenleyeceğiz. Bu organizasyonda ‘Yıldız Projesi’ni anlatacağız, hem tanışmış olacağız hem fikir alışverişi yapacağız hem de isteklerini dinleyeceğiz. Bu projede burs sağlanacak öğrenciyi apartman sakinleri ve yöneticileri ile de tanıştıracağız. Biz işin para kısmında yer almıyoruz. Bugün başkasının çocuğunun bursuna katkı veren yarın kendi çocuğuna ihtiyaç duyabilir. Vatandaşlarımız ‘Yıldız Projesi’ hakkında bilgiyi muhtarlığımızdan da alabilirler. Mahalle sakinlerimiz 1 ekmek parasına üniversite öğrencisine 1 yıl burs verecek" şeklinde konuştu.

Etiketler: burs


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