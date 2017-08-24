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Apartman yöneticisini vuran genç kadın ifade verdi

Samsun’da tartıştığı apartman yöneticisini vuran kiracı kadın adliyeye sevk edildi.

Apartman yöneticisini vuran genç kadın ifade verdi

24 Ağustos 2017 11:59

Samsun’un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, apartman yöneticisi ile kiracı genç kadın arasında tartışma yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre, çıkan tartışma sonucunda apartman yöneticisi olan Muhammet A., kiracı Döne Y.’nin kapısını çalarak aidat ücretini istedi. İddiaya göre Muhammet A. genç kadına, “Bu eve kimin girip çıktığı belli değil. Her gün farklı kişiler gelip gidiyor” diyerek aidatı ödemesini istedi.
Bunun üzerine ikili arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada evde bulunan ve erkek arkadaşına ait olduğu öğrenilen ruhsatsız tabancayı alan genç kadın apartman yöneticisi Muhammet A.'ya tek el ateş etti. Sırtından vurularak yaralanan yönetici, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Darp iddiası

Yönetici Muhammet A.’yı silahla vurarak yaralayan ve olayın ardından gözaltına alınan Döne Y., emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Genç kadının ifadesinde, “Biz 3 kız kardeş evde kalıyorduk. Eve gelip bizimle tartışamaya başladı. Daha sonra ise kardeşimi darp etti” dediği öğrenildi. 

Şahin Binici
 

Etiketler: adliye, Samsun


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