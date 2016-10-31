Hırsızlık olayı, geçtiğimiz Cuma günü saat 13.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi’ndeki lüks binalarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir mahalledeki lüks binalara dadanan ayakkabı hırsızı mahalleliyi canından bezdirdi. Defalarca ayakkabılarının çalınması üzerine bina sakinleri durumu bina yöneticisine söyledi. Ayakkabı hırsızlığının artması üzerine binadaki güvenlik kameralarını inceleyen yönetici Cemil Tombul, ayakkabıların gündüz saatlerinde binaya giren genç yaştaki bir şahıs tarafından çalındığını belirledi. Güvenlik kameralarından şahsın fotoğrafını çeken Tombul, bina girişine astı. Bina sakinlerinin hırsızdan rahatsız olması üzerine yönetici polise şikayette bulundu. Şahsın binaya girmek için uyguladığı yol ve çaldığı ayakkabılarla binadan çıkması ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Cep telefonuyla konuşuyormuş gibi yaparak binanın zillerini çaldı

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, cep telefonuyla konuşuyormuş gibi yapan hırsız, kapıya gelerek zillere basıyor. Kapının açılmasının ardından içeriye giren hırsız, asansörü çağırarak en üst kata çıkıyor. Üst katlardan başlayarak kapı önlerindeki ayakkabıları yanında getirdiği poşete koyan hırsız daha sonra binadan çıkıyor. Hırsız daha sonra yan binalara da aynı yolla girerek ayakkabıları çaldıktan sonra hızlıca uzaklaşıyor.

"Yakalanmasını istiyoruz, peşini bırakmayacağız"

Hırsızlığın yaşandığı binanın yöneticisi Cemi Tombul, "Aşağıdaki kapıdan zillere basıyor, direkt asansörle 3’üncü kata çıkıyor, toplaya toplaya ayakkabıları alarak gidiyor. Bütün kapılarda da görüntüsü gözüküyor, kameradan görüntüsünü aldık. Hep aynı şahıs, girerken poşet yok ama çıkarken dolu bir poşetle çıkıyor. Geçen sene yine aynısı olmuştu ama o zaman kamera olmadığı için takip edemedik. Bu sefer kameraya yakalandı. Şahıs 20-25 yaşlarında bir genç, şu ana kadar farklı farklı binalardan 4 kişinin ayakkabısı gitti. Bina sakinleri olarak yakalanmasını istiyoruz, peşini bırakmayacağız" dedi.

"Genelde hırsızlık oluyor ama bu tarz bir hırsızlık olmamıştı"

Mahalle sakinlerinden Tufan Yalçın ise, "Mahallemize dadanan ayakkabı hırsızlarını birkaç sefer de duyduk. Birkaç binaya daha girilince bunun duyulmasını istedik. Hırsız, elinde telefonla konuşarak geliyor, zile basıyor ve kapıyı açtırıyor. Asansöre biniyor, en son kattan çıkıyor. Yukarıdan başlayarak evdeki tüm ayakkabıları poşete koyduktan sonra aşağıya doğru iniyor. Bununla da yetinmeyip diğer bloğun da ziline basıyor ama kapı açılmıyor. Genel de burada hırsızlık oluyor ama bu tarz bir hırsızlık olmamıştı" diye konuştu.

Doğan Can Cesur - Ufuk Kıvık



