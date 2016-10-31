Diğer
Kategoriler

Apartmanda ayakkabı hırsızlığı kamerada

İstanbul Kağıthane’de lüks binalara dadanan ayakkabı hırsızı, bina sakinlerini canından bezdirdi. Cep telefonuyla konuşuyormuş gibi yaparak zillere basan soğukkanlı hırsız, güpegündüz girdiği binalardaki ayakkabıları çaldı. Hırsızın çaldığı ayakkabılarla binadan çıkması ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Apartmanda ayakkabı hırsızlığı kamerada

31 Ekim 2016 08:49
Apartmanda ayakkabı hırsızlığı kamerada - Tıkla İzle

Hırsızlık olayı, geçtiğimiz Cuma günü saat 13.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi’ndeki lüks binalarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir mahalledeki lüks binalara dadanan ayakkabı hırsızı mahalleliyi canından bezdirdi. Defalarca ayakkabılarının çalınması üzerine bina sakinleri durumu bina yöneticisine söyledi. Ayakkabı hırsızlığının artması üzerine binadaki güvenlik kameralarını inceleyen yönetici Cemil Tombul, ayakkabıların gündüz saatlerinde binaya giren genç yaştaki bir şahıs tarafından çalındığını belirledi. Güvenlik kameralarından şahsın fotoğrafını çeken Tombul, bina girişine astı. Bina sakinlerinin hırsızdan rahatsız olması üzerine yönetici polise şikayette bulundu. Şahsın binaya girmek için uyguladığı yol ve çaldığı ayakkabılarla binadan çıkması ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Cep telefonuyla konuşuyormuş gibi yaparak binanın zillerini çaldı
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, cep telefonuyla konuşuyormuş gibi yapan hırsız, kapıya gelerek zillere basıyor. Kapının açılmasının ardından içeriye giren hırsız, asansörü çağırarak en üst kata çıkıyor. Üst katlardan başlayarak kapı önlerindeki ayakkabıları yanında getirdiği poşete koyan hırsız daha sonra binadan çıkıyor. Hırsız daha sonra yan binalara da aynı yolla girerek ayakkabıları çaldıktan sonra hızlıca uzaklaşıyor.

"Yakalanmasını istiyoruz, peşini bırakmayacağız"
Hırsızlığın yaşandığı binanın yöneticisi Cemi Tombul, "Aşağıdaki kapıdan zillere basıyor, direkt asansörle 3’üncü kata çıkıyor, toplaya toplaya ayakkabıları alarak gidiyor. Bütün kapılarda da görüntüsü gözüküyor, kameradan görüntüsünü aldık. Hep aynı şahıs, girerken poşet yok ama çıkarken dolu bir poşetle çıkıyor. Geçen sene yine aynısı olmuştu ama o zaman kamera olmadığı için takip edemedik. Bu sefer kameraya yakalandı. Şahıs 20-25 yaşlarında bir genç, şu ana kadar farklı farklı binalardan 4 kişinin ayakkabısı gitti. Bina sakinleri olarak yakalanmasını istiyoruz, peşini bırakmayacağız" dedi.

"Genelde hırsızlık oluyor ama bu tarz bir hırsızlık olmamıştı"
Mahalle sakinlerinden Tufan Yalçın ise, "Mahallemize dadanan ayakkabı hırsızlarını birkaç sefer de duyduk. Birkaç binaya daha girilince bunun duyulmasını istedik. Hırsız, elinde telefonla konuşarak geliyor, zile basıyor ve kapıyı açtırıyor. Asansöre biniyor, en son kattan çıkıyor. Yukarıdan başlayarak evdeki tüm ayakkabıları poşete koyduktan sonra aşağıya doğru iniyor. Bununla da yetinmeyip diğer bloğun da ziline basıyor ama kapı açılmıyor. Genel de burada hırsızlık oluyor ama bu tarz bir hırsızlık olmamıştı" diye konuştu.

Doğan Can Cesur - Ufuk Kıvık 

 

Etiketler: İstanbul Kağıthane


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!