Apartmanda ayakkabı hırsızlığı kamerada |İstanbul haberleri

Olay Esenyurt Talatapaşa Mahallesinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Apartman sakini gibi girdiği binada tüm katları dolaşan hırsız gözüne kestirdiği ayakkabıları yanında cebinden çıkardığı poşete koyarak kayıplara karıştı.

Akşam saatlerinde yaşanan hırsızlık saniye saniye güvenlik kameralarında yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde apartman içerisinden yukarıdan aşağıya inen şık giyimli hırsızın kapı önündeki ayakkabılara baktığı görülüyor. Gözüne bir ayakkabı kestiren hırsızın cebinden poşet çıkararak ayakkabıya yanaştığı görülüyor. Eğilerek kapı önünde duran ayakkabıyı cebinden çıkardığı poşete koyan hırsızın daha sonra hızla binadan çıktığı görülüyor.

