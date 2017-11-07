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Apartmanda ayakkabı hırsızlığı kamerada |İstanbul haberleri

İstanbul Esenyurt’ta akşam saatlerinde girdiği apartmanlarda kapı önündeki ayakkabıları çalan şık giyimli hırsız güvenlik kameralarına yakalandı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızın, gözüne kestirdiği ayakkabıları cebinden çıkardığı poşete koyarak hızla uzaklaştığı görülüyor.

Apartmanda ayakkabı hırsızlığı kamerada |İstanbul haberleri

07 Kasım 2017 09:11
Apartmanda ayakkabı hırsızlığı kamerada - Tıkla İzle

Olay Esenyurt Talatapaşa Mahallesinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Apartman sakini gibi girdiği binada tüm katları dolaşan hırsız gözüne kestirdiği ayakkabıları yanında cebinden çıkardığı poşete koyarak kayıplara karıştı.
Akşam saatlerinde yaşanan hırsızlık saniye saniye güvenlik kameralarında yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde apartman içerisinden yukarıdan aşağıya inen şık giyimli hırsızın kapı önündeki ayakkabılara baktığı görülüyor. Gözüne bir ayakkabı kestiren hırsızın cebinden poşet çıkararak ayakkabıya yanaştığı görülüyor. Eğilerek kapı önünde duran ayakkabıyı cebinden çıkardığı poşete koyan hırsızın daha sonra hızla binadan çıktığı görülüyor.
 

Etiketler: İstanbul Esenyurt

 

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