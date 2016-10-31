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Apartmanda korkutan yangın

İzmir'in Çiğli ilçesinde, 4 katlı apartmanın iddiaya göre çatı izolasyonu sırasında çıkan yangında büyük panik yaşandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, alevlerin yükseldiği yangında, apartmanın zemin katında bulunan fırında çalışanlar odunları dışarı kaçırdı.


31 Ekim 2016 14:17

Olay, saat 13.30 sıralarında Ataşehir Mahallesi 8019/11 Sokak numara 61'de meydana geldi. 4 katlı apartmanın çatı izolasyonu yapılırken, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın bir anda büyürken, durum itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Apartman sakinleri binadan tahliye edilirken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alevler metrelerce yukarı yükselirken, dumanlar gökyüzünü kapladı. Çevredekiler ise korku dolu gözlerle yangını seyretmeye başladı.

Fırından odun kaçırıldı
Yangının olduğu apartmanın zemin katında bulunan fırında ise çalışanların, odunları el arabalarıyla kaçırdığı görüldü. İtfaiye ekipleri çatıdaki yangına müdahale ederken apartman boşluğundan sıçrayan alev zemin kattaki ofise sıçradı. İtfaiye ekipleri, kapalı olan ofisin kapısını kırıp anında müdahale ederek, zemin kattaki yangını söndürdü. Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından itfaiye ekipleri, yangını tamamen söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatı katı, 4. kat ve zemin katın bir bölümünde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı. 

Ali Gözeten - Atakan Şen - Halil Karahan

Etiketler: apartman, yangın


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