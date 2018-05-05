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Apartmanın son katında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu

Denizli'nin Pamukkale İlçesi'nde 4 katlı bir apartmanın son katında çıkan yangın mahalle halkına korku dolu anlar yaşattı.

Apartmanın son katında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu

05 Mayıs 2018 03:06

Denizli'nin Pamukkale İlçesi Karşıyaka Mahallesi, 2342 Sokak üzerindeki 4 katlı bir binanın çayı katında çıkan yangın korku dolu dakikaların yaşanmasına sebep oldu. İddiaya göre, 22.30 sularında, İbrahim Elzalim isimli kişinin kiracı olarak ikamet ettiği 4 katlı bir binanın son katından henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar kısa sürede yerini alevlere bıraktı. Durumu fark eden mahalle sakinleri önce apartmanı boşaltmaya yardım etti. Daha sonra durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler içerisinde kalan daireye müdahale etti. Bir saat süren yoğun müdahale sonrası alevler kontrol altına alındı ve soğutma işlemi uygulandı. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, çıkan yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.  

 

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