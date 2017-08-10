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Apartmanın terasından düşen bir kişi hayatını kaybetti

4 katlı bir binanın terasından dengesini kaybederek düşen kişi hayatını kaybetti.

Apartmanın terasından düşen bir kişi hayatını kaybetti

10 Ağustos 2017 08:19

Edinilen bilgiye göre Merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi Yan Sokak'ta meydana geldi. Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen Serdar D.(30) 4 katlı binanın terasından dengesini kaybederek düştü. Olayı gören vatandaşların sağlık ekiplerine haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Serdar D.'ye müdahalede bulundu fakat yapılan müdahalelere rağmen Serdar D. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Bursa Adli Tıp Kurumu morguna otopsi için gönderildi. Polislerin incelemesi sonucu Serdar D.'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde buldukları Öğrenildi. 

Serkan Akkuş

Etiketler: bursa, düşme, teras


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