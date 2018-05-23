AP’den 24 Haziran kararı

Avrupa Parlamentosu, 24 Haziran seçimlerine ilişkin aldığı kararı duyurdu. Parlamento tarafından yapılan açıklamada, 24 Haziran’da gerçekleştirilmesi planlanan 27.Dönem Milletvekili Genel Seçimi için gözlemci gönderilmeyeceği açıklandı. Avrupa Parlamentosu’nun Demokrasi Destek ve Seçim Koordinasyonu Grubu Eş Başkanları David McAllister ve Linda McAva tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye’de 24 Haziran’da seçim yapılacak. Avrupa Parlamentosu, bu seçim sürecini gözlemlemeyecek ve seçim sonuçları hakkında yorum yapmayacak. Herhangi bir AP üyesinin seçime ilişkin yorumu AP’nin görüşünü yansıtmayacak” denildi.