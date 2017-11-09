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APEC liderler toplantısı tema parkın açılmasıyla başladı

Vietnam Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Pham Binh Minh Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği’nin (APEC) bakanlar toplantısını başlattı. Minh ve Vietnam Sanayi ve Ticaret Bakanı Tran Tuan Anh ile birlikte APEC’in 21 ülkeden gelen delegelerin başkanları ile birlikte bir tema parkı ve parkta taşa işlenmiş APEC 2017 logosunu açtı, ağaçlar dikti sanat heykellerini izledi.

APEC liderler toplantısı tema parkın açılmasıyla başladı

09 Kasım 2017 14:47

Minh, APEC Park’ın açılış töreninde, halkları birbirine bağlayan ve kültürel paylaşımı geliştiren APEC’i anlamayı derinleştiren ve yaygınlaştıran bir çalışma olduğunu söyledi.

Minh, parkın açılışında yaptığı konuşmada, "Asya Pasifik bölgesinin zengin kültürünü gösteren ve APEC 207’nin 'Yeni dinamizm oluşturma, Geleceğin Paylaşımını Teşvik' konusunu ön plana çıkaran seçkin sanat eserlerle katkıda bulunan APEC üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.

Minh sözlerini şöyle sürdürdü "Dinamik Da Nang şehrinin merkezinde, Han Nehrinde yer alan APEC Parkı size, ekonominize ve halkınıza adandı. Umarım bu APEC’in yenilikçi, buluşçu canlı işbirliği ruhunun bir sembolü ve Da Nang’ın en çok ziyaret edilen yeri olur.”

APEC’in “Ekomomi Liderleri Haftası”’nda üye ülke liderleri ve 2 binden fazla ticari yetkili, delege ve girişimci Vietnam'ın liman şehri Da Nang’da bir araya geldi.

APEC, Asya Pasifikte sürdürülebilir ekonomik büyümeyi ve refahı sağlamak için 1989’de kurulan 21-üyeli Pasifik çemberinde önemli bir ekonomik forumdur. 

 

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