APEC liderler toplantısı tema parkın açılmasıyla başladı

Minh, APEC Park’ın açılış töreninde, halkları birbirine bağlayan ve kültürel paylaşımı geliştiren APEC’i anlamayı derinleştiren ve yaygınlaştıran bir çalışma olduğunu söyledi.

Minh, parkın açılışında yaptığı konuşmada, "Asya Pasifik bölgesinin zengin kültürünü gösteren ve APEC 207’nin 'Yeni dinamizm oluşturma, Geleceğin Paylaşımını Teşvik' konusunu ön plana çıkaran seçkin sanat eserlerle katkıda bulunan APEC üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.

Minh sözlerini şöyle sürdürdü "Dinamik Da Nang şehrinin merkezinde, Han Nehrinde yer alan APEC Parkı size, ekonominize ve halkınıza adandı. Umarım bu APEC’in yenilikçi, buluşçu canlı işbirliği ruhunun bir sembolü ve Da Nang’ın en çok ziyaret edilen yeri olur.”

APEC’in “Ekomomi Liderleri Haftası”’nda üye ülke liderleri ve 2 binden fazla ticari yetkili, delege ve girişimci Vietnam'ın liman şehri Da Nang’da bir araya geldi.

APEC, Asya Pasifikte sürdürülebilir ekonomik büyümeyi ve refahı sağlamak için 1989’de kurulan 21-üyeli Pasifik çemberinde önemli bir ekonomik forumdur.