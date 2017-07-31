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Aphrodisias Antik Kenti, Dünya Mirası Listesi'nde

UNESCO ‘nun Krakow’da gerçekleştirilen 41. Dünya Miras Komitesi toplantısında, çeşitli ülkelerin kültür ve doğal varlıklarının başvuruları değerlendirilmiş Türkiye’den Aphrodisias Antik Kenti tüm katılanların olumlu oyuyla Dünya Mirası statüsüne kavuşmuş ve listeye girmiştir.

Aphrodisias Antik Kenti, Dünya Mirası Listesinde

31 Temmuz 2017 14:12

Aydın ilinin Karacasu ilçesinde bulunan Aphrodisias Antik Kenti, Menderes Irmağı’nın bir kolu olan Dandalaz Çayı’nın oluşturduğu bereketli vadide, denizden yaklaşık 600 metre yükseklikte bir plato üzerinde yer almaktadır. Tarih boyunca, içinde bulunduğu nehir havzasının doğal özelliklerinden beslenen kentin antik dönemdeki en büyük zenginlik kaynağını ise kentin kuzeyinde, Babadağ eteklerinde yer alan mermer ocakları sağlamıştır. Bu özellikleri nedeniyle, Aphrodisias Antik Kenti yaklaşık 2-3 km kuzeydoğusunda bulunan antik mermer ocakları ile birlikte Dünya Miras Listesi’ne kaydedilmiştir.

Kültür ve Tabiat Varlıklarının UNESCO tarafında onaylanıp dünya mirası statüsüne girebilmesi için Sit Alanlarını Yönetim Planlarının yapılmış olması gerekmektedir. Altınbaş Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Aykut Karaman, Aphrodisias Antik Kenti Alan Yönetim Planını müellifi olarak MSGSÜ'den ekip arkadaşları ile Kültür Bakanlığı ve Geyre Vakfının desteği ile gerçekleştirmiştir. 

Türkiye'de Dünya Miras Listesi'ne giren 17 sit alanı bulunuyor 

Bir stratejik plan olarak Alan Yönetim Planı, sit alanının gelecek kuşaklara aktarılması adına korunması, geliştirilmesi ve yönetilmesini amaçlamaktadır. Bu plan çevresel, kentsel, mimari, arkeolojik mirasın değerinin ortaya çıkması, yerel ve uluslararası düzeyde farkındalığın yaratılması için ilkeleri ortaya koymakta, tematik proje paketleriyle genel koruma ve uygulama süreçlerini belirtmektedir. Şu anda Türkiye de dünya miras listesine giren 17 sit alanı bulunmaktadır ve Prof.Dr. Aykut Karaman ile ekibi uzun süren Alan Yönetim Planı çalışmalarıyla bu onay sürecine çok önemli katkılarda bulunmuşlardır.
 

Etiketler: Altınbaş Üniversitesi, Aphrodisias Antik Kenti, dünya mirası, Prof. Dr. Aykut Karaman


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