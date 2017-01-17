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AP'nin yeni başkanı Antonio Tajani

Avrupa Parlamentosu başkanlık seçimleri sonuçladı.

APnin yeni başkanı Antonio Tajani

17 Ocak 2017 23:29
AP'nin yeni başkanı Antonio Tajani - Tıkla İzle

Başkanlık yarışını Avrupa Halk Partisi adayı Antonio Tajani kazandı. Son derece çekişmeli geçen seçimde süreç sonuna kadar işledi. Dördüncü turda basit çoğunluk gerekiyordu. Sürecin bu aşamaya gelmesi ise yeni başkanın meşrutiyetinin zedelendiği şeklinde yorumlanıyor. 63 yaşındaki Tajani birçok konuda eleştirileriliyor. 2010-2014 yılları arasında Avrupa Komisyonu’nun sanayiden sorumlu üyesi olarak görev yapan Tajani'nin otomobil endüstrisine yakınlığı bazı çevreleri rahatsız ediyor. Ayrıca Tajani, Silvio Berlusconi’ye yakınlığı ile biliniyor. 

Avrupa Parlamentosunun yeni başkanı Antonio Tajani oldu.

Avrupa Parlamentosu başkanlık seçimi bugün Strasbourg'da yapıldı. İlk üç turda hiçbir adayın mutlak çoğunluğu sağlayamadığı oylamada Martin Schulz'ın görevi devredeceği isim dördüncü turda belli oldu. İlk üç turda en fazla oyu Antonio Tajani alırken Tajani'yi Gianni Pittella takip etti. Dördüncü turdaki oylama ise Tajani ile Pitella arasında yapıldı.Son turda yapilan oylamada Avrupa Parlamentosunun Başkanı Antonio Tajani seçildi. Tajani rakibi Pitella'ya karşı yarıştığı son turda 351 oy aldı. 

Etiketler: Antonio Tajani, AP, Avrupa Halk Partisi adayı Antonio Tajani, Avrupa Parlamentosu başkanlık seçimleri, sonuçladı


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