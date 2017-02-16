Apostil ile ilgili bilmeniz gerekenleri sizler için derledik. Apostil işlemleri nasıl yürütülür? Apostil nereden alınır? Apostil nedir gibi soruların cevapları haberimizde. Apostil, noterden edinilen bir belgenin başka bir ülkede yasal olarak onaylanmasını sağlayan belgedir. Bu işleme apostil şerhi de denir. 5 Ekim 1961 imzalanan Lahey Anlaşması’nda uluslararası belge dolaşımı apostil edinme şartına bağlanmıştır. Bu anlaşmaya imza atan ülkeler, ülkelerindeki belgelerin geçerliliğini sağlamak için apostil edinmelidir. Apostil formu, en az 9 cm. en ve genişlikte kare şeklinde olmalıdır. Düzenlendiği ülkenin lisanı ile veya bu lisanla birlikte Fransızca veya İngilizce olarak da hazırlanabilir. Fakat başlıkta Fransızca olarak APOSTILLE ibaresinin bulunması şarttır. Apostil işlemleri ücretsiz yapılır.

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APOSTİL ŞERHİ HANGİ BELGELERE KONUR?

"Savcı, zabıt katibi veya adliye memuru tarafından verilmiş belgeler de dahil olmak üzere, devletin bir yargı organına veya mahkemesine bağlı makam veya görevli memur tarafından düzenlenmiş olan belgeler,

İdari belgeler,

Noter senetleri,

Kişilerce özel sıfatla imzalanmış belgeler üzerine konulmuş olup belgenin kaydının veya belirli bir tarihte mevcut olduğunun ve imzaların doğruluğunun resmi makam ve noterlerce tasdiki gibi resmi beyanlardır.

TÜRKİYE’DE APOSTİL NERELERDE DÜZENLENİR?

Türkiye’de apostil nereden düzenlenir? İşte Türkiye’de apostil düzenleyen makamlar:

Valilik (illerde),

Kaymakamlık (ilçelerde),

Adli belgeler için ağır ceza mahkemeleri başkanlıkları

Adli belgelerde, ağır ceza mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde Adliye Encümeni veya Adalet Komisyonu Başkanlıkları.



