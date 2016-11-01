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Apple iOS 10.1.1 güncellemesini yayınladı

Apple, bir hafta önce yayınlanan iOS 10.1 güncellemesinin ardından, bugün de iOS 10.1.1 sürümünü yayınladı.

Apple iOS 10.1.1 güncellemesini yayınladı

01 Kasım 2016 11:29

Apple, bir hafta önce yayınlanan iOS 10.1 güncellemesinin ardından bugün iOS 10.1.1 sürümünü kullanıcılarına sundu.

Apple'ın yayınladığı yeni iOS güncellemesi ile iPhone 7 Plus için portre kamera özlelliği aktif hale getilirken çeşitli sorunlarla ilgili düzeltmeler giderildi. 149,6 MB boyutundaki güncellemeyi yüklemek için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümünden yada iTunes üzerinden, güncellemeleri denetle bölümünden yapabilirsiniz

Yeni yayınlanan güncellemeyi; iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPad Air, iPad Air 2, iPad 2, iPad 3, iPad 4, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro ve iPod Touch 6. nesil cihazlar yükleyebilir.


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