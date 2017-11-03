Apple, Iphone’de 'Afyonkarahisar’ı' 'Ayfonkarahisar' yaptı

Iphone’nin haritalar kısmında Ayfonkarahisar yazdığını gören ve yol tarifinde navigasyonunun yine sesli olarak Ayonkarahisar’a dediğini duyan vatandaşlar kendilerini gülmekten alıkoyamadı. Kentte uzun yıllardır cep telefonu tamiri ve satışı yapan Hüseyin Fındık, uygulamada ki yanlışlığı görünce çok şaşırdıklarını belirterek, bazı vatandaşlarında cep telefonlarında problem olduğunu düşerek kendilerine geldiğini söyledi. Fındık, “bu sanırım küçük bir reklam yada bir çeviri hatası da olabilir. Ama biz reklam gözü ile bakıyoruz çünkü daha önce yoktu bir önceki güncellemede normal olarak Afyonkarahisar yazıyordu. Bazı ilçelerde biz kullandığımı için biliyoruz yazım hataları vardı ama bu seferki biraz yazım hatası gibi değil sanki biraz reklam havası var. Ama kötü bir olayda değil. Başka bir yerden kente gelmek isteyen vatandaşlar yazdığı zaman ‘Ayfon’ yazmaları gerekecek, ‘Afyon’ yazdıklarından bir hata verecek. Buda elbette problem olabilir ama bizim için güzel bir anekdot. Birkaç müşterimizi Afyonkarahisar’ı göstermiyor diye geldi. yoldan geri dönüşte Afyon’u bulamamış yazmış çıkmamış. Bizde ‘Ayfon’ yazmasını önerdik. O şekilde yaptığında sorunu çözüldü ve gülerek karşıladılar” diye konuştu.

Vatandaştan gülümseten yanıtlar

Bir başka cep telefonu satıcısı Hüseyin Ürgüt ise duruma esprili bir şekilde yaklaşarak, “Gördüm öyle yazıyor, doğrudur. Birkaç arkadaşım söyledi. ‘Iphone özel mi yapmış Afyon’a’? diye. Vallahi bilmiyoruz şaşırtıcı bir olay var orada. Google yanlış bir yazılım yaptı galiba ondan dolayı. Afyonkarahisat yerine, Ayfonkarahisar yazmış. Zannedersem elma yerine de haşhaş amblemi konulacak yakında” diyerek gülümsetici bir yanı verdi.

Öte yandan, hatanın androit uygulamalarda çalışan cep telefonlarında olmadığı da gözlendi.

Gökten Ceylan