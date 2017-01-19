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Apple, iPhone'lara beklenen zammı yaptı! İşte iPhone fiyatları! (iPhone Türkiye zamlı fiyatlar)

Apple, son dönemde döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle iPhone fiyatlarına zam yaptı. İşte zam sonrası tüm iPhone modellerinin güncel fiyatı! Apple aksesuar fiyatları. Apple fiyatları ne kadar? İphone ne kadar? Apple yeni yılın ilk zammını iPhone'lara bugün yansıttı.

Apple, iPhonelara beklenen zammı yaptı! İşte iPhone fiyatları! (iPhone Türkiye zamlı fiyatlar)

19 Ocak 2017 09:36

Son aylarda artan döviz kuru nedeniyle, akıllı telefonlar gibi Teknolojik ürünlerin fiyatlarında bir yükseliş yaşanması bekleniyordu.Geçtiğimiz günlerde, Apple'ın iPhone modellerinin fiyatına zam yapacağına dair haberler sıkça yayınlanmıştı. Beklenen oldu ve Apple İphone modellerine ve diğer ürünlerine zammı yaptı. 

İşte zam sonra iPhone fiyatları!

iPhone 7 32 GB fiyatı 3.799 TL, iPhone 7 128 GB fiyatı 4.299 TL ve iPhone 7 256 GB fiyatı 4.799 TL oldu.

iPhone 7 Plus 32 GB fiyatı 4.449 TL, iPhone 7 Plus 128 GB fiyatı 4.949 TL ve iPhone 7 Plus 256 GB fiyatı 5.449 TL oldu.

iPhone 6s 32 GB fiyatı 3.199 TL, iPhone 6s 128 GB fiyatı 3.699 TL oldu.

iPhone 6s Plus 32 GB fiyatı 3.699 TL, iPhone 6s Plus 128 GB fiyatı 4.199 TL oldu.

iPhone SE 16 GB fiyatı 2.399 TL ve iPhone SE 64 GB fiyatı 2.649 TL oldu.

Apple, aksesuarlarına da zam yaptı

iPhone 7 Smart Battery Case'in 379 TL olan fiyatı 449 TL'ye yükseldi.

Apple AirPods'un 799 TL olan fiyatı 899 TL'ye yükseldi.

Apple TV'nin 629 TL olan fiyatı 749 TL'ye yükseldi.

iPad Pro 9.7 inç'in 2.199 TL olan fiyatı 2.599 TL'ye yükseldi.

iPad Pro 12.9 inç'in 2.999 TL olan fiyatı 3.499 TL'ye yükseldi.

iPhone 7 deri kılıfın 159 TL olan fiyatı 199 TL'ye yükseldi.

iPhone 7 silikon kılıfın 139 TL olan fiyatı 149 TL'ye yükseldi.

iPhone 7 Plus deri kılıfın fiyatı 179 TL olan fiyatı 219 TL'ye yükseldi.

iPhone 7 Plus silikon kılıfın 159 TL olan fiyatı 179 TL'ye yükseldi.

Etiketler: apple, iPhone, iphone fiyatları


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