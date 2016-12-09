Birçok Apple ürününü seri bir şekilde monteli oldukları masalardan koparan soyguncular, 15 saniye içinde mağazayı terkettiler. 25 Kasım’da gerçekleşen bu olayda, soyguncuların hızlı bir şekilde nasıl mağazadan çıktıkları görülüyor.

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