Apple yeni İPhone modellerini tanıttı

Tanıtım organizasyonunun başlamasına dakikalar kala Apple CEO'su Tim Cook'un yanlışlıkla yayınladığını ileri sürdüğü bir mesajla ilgi organizasyona yoğun ilgi topladı. Apple organizasyonda tanıtıma ilk önce yeni saati ile başladı. Eski saate göre 4 milimetre daha büyük bir ekrana sahip saatin en düşük modeli 399 dolardan piyasa sürülecek. Saatin sim kart özellikli versiyonu ise fiyatı 499 dolar olacak.

Kalp ritmi okuma özelliği olan saat, kullanıcılarını kalp atışı düşük gözüktüğünde uyaracak. Tanıtım sırasında sahneye çıkan Amerikan Kalp Derneği başkanı Dr. Ivor J. Benjamin Apple'ın “sağlığa yatırımını” kutluyorum dedi.

Cook yeni iPhone'u tanıtırken “Bu zamana kadar sahip olduğumuz en gelişmiş iPhone” dedi. iPhone Xs adıyla 5.8 inç ekranla piyasa sürülecek telefonun birde daha büyük 6.5 inç ekrana a sahip iPhone Xs Max modeli bulunuyor. Her iki modelinde ekran çözünürlüğü ve kalitesi önceki versiyonlara göre arttırılırken Apple'ın sunduğu Face ID gibi güvenlik teknolojilerinin geliştirildiği de duyuruldu. Telefonun ön yüzünde kızılötesi kamera, dolgu aydınlatma, yakınlık sensörlü mikrofon, hoparlör, kamera ve güvenlik için kullanılan nokta projektörü bulunuyor.

Apple, 7 nanometrelik A12 çip seti ile gelen telefonda saniyede 5 trilyon işlem kapasitesine ulaşılabileceğini duyururken, kullanıcıların bu hızı ne kadar hissedebileceği ise tartışma konusu. İşlemci hızının ağırlıklı olarak oyun gibi uygulamalarda fayda sağlayacağı düşünülüyor.

Apple ayrıca yeni çipin sanal gerçekledik uygulamalarını kolaylaştırıp hızlandıracağını da demolar ile gösterdi.

iOS 12 işletim sistemi ile gelecek olan telefonda Apple'ın ünlü sanal yardımcısı Siri'de güncellemeden nasibini almış. Siri kısayolları ile artık önceden programlanabilir hale gelen Siri örneğin “arabadayım” komutunu duyduğunda önceden planlanmış uygulama çalıştırabiliyor veya yol için ayarladığınız müziği çalabiliyor.

Kamerası da geliştirilen iPhone'un ön yüzünde yer alan kamera 7Mp ve f/2,2 değerine sahip. Arka yüzde yer alan geniş açı 12 MP f/1,8 olan ve telefoto 12 MP f/2.4 olan kameralara gelişmiş bir flaş eşlik ediyor. Kameraların bu özellikleri sayesinde özellikle daha iyi portre fotoğrafları çekilebileceği dile getiriliyor. Bu gelişmelere rağmen pil ömrünü de uzatmayı başaran Appple yeni iPhone Xs ‘in 30 dakika, Xs Max'in ise 90 dakika daha uzun süre kullanılabildiğini duyurdu.

Apple ayrıca daha ucuz bir iPhone versiyonu olan iPhone Xr'ida bugün duyurdu. Xr modelinde sadece bir arka kamera bulunan telefonda daha fazla renk çeşitliliği ve ucuz fiyat alternatifi bulunuyor. 6.1 inç ekrana sahip Xr'da gelişmiş versiyonlarda kullanılan iOS 12 sistemini kullanıyor.

Yeni Apple telefonların ABD fiyatları ise şöyle:

Apple iPhone XS Max 1099 ABD Doları

Apple iPhone XS 999 ABD Doları

Apple iPhone Xr 749 ABD Doları

Eski versiyon olan iPhone 8 modeli ise 599 ABD Dolarından satışa bir süre daha devam edecek.

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu

