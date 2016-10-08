İstanbul Tekstil ve Ham Maddeleri İhracatçıları Birliği önderliğinde Akdeniz, Ege, Uludağ ve Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Ham Maddeleri İhracatçıları Birlikleri ve RWTH Aachen Teknik Üniversitesi Tekstil Teknoloji Enstitüsü ortaklığıyla kurulan “İTA İstanbul Tekstil ARGE Merkezi”nin açılışı yapıldı. Küçükçekmece İstasyon Mahallesi’ne yapılan tesisin açılış törenine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, İTHİB Başkanı İsmail Gülle, çok sayıda uluslararası akademisyen ve işadamları katıldı. Tekstil Merkezi’nde, elyaf bazlı teknolojik çözümlerin geliştirileceği ilk sektörel ar-ge merkezi olmasının yanında uluslararası başarılara imza atan Türk araştırmacılar da projenin içinde yer alıyor. İTA İstanbul, Türk tekstil sektörünün geleceğe yönelik yeni hammadde, yeni üretim teknolojileri ve inovatif iş modelleri geliştirerek Türkiye’ye katma değer kazandıracak. Merkez, tekstil sektörünün yanı sıra ulaşım, yapı-inşa, iletişim, bilgi teknolojisi, tıp gibi alanlarda da inovatif projeler sunacak. Açılış töreni Bakan Özlü ve protokol üyelerinin konuşmalarını yapması ile başladı.

“Projelerle ilgili ar-ge ve tasarım harcamalarının yarısını hibe desteği vereceğiz”

Ar- ge ile ilgili yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını ifade eden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Bu ay içinde yeni bir destek mekanizmasını, rekabet öncesi işbirliği, proje destek programını hayata geçireceğiz. Bu proje kapsamında bütçesi için, bütçe sınırı olmayacak. En az biri işletme olmak üzere, iki veya daha fazla kuruluş tarafından ortaklık içinde yapılacak projeler desteklerden faydalanabilecek. Projelerle ilgili ar-ge ve tasarım harcamalarının yarısını hibe desteği vereceğiz. Projenin kolay yapılması içinde bütçenin yüzde 20’sini ön ödeme olarak gerçekleştireceğiz. Proje ortakları bu desteklerin yanı sıra ar-ge kanunu kapsamındaki diğer vergi indirimlerinden ve istisnalardan da yararlanabilecekler. Projenin ülkemizin ar-ge ve yenilik ekosistemine ciddi katkılar vereceğini düşünüyoruz” dedi.

“26 milyar dolara yaklaşan bir ihracat kalemimiz oluşuyor”

Kaliteli üretimin ve ar-ge çalışmalarının önemine dikkat çeken Bakan Özlü, “Türkiye’nin ihraç ettiği erkek gömleğinin kilogram ortalama fiyatı 25 dolar civarında satılıyor. İtalya’nın ihraç ettiği gömleğin kilogram başına satış fiyatı ise 100 dolara yaklaşıyor. Bu gömleklerin kalitesi aşağı yukarı aynı, fiyat farkı marka ve tasarımdan kaynaklanıyor. Tasarıma getirdiğimiz destekler işte bu yüzden büyük önem taşıyor. Sanayi Mülkiyet Kanunu’nu yasalaştırdığımızda tasarımlar, markalar ve patentlerle ilgili yeni bir dönem başlayacak. Bunlarla ilgili başvuru süreçleri kolaylaşacak, tescil süreçleri hızlanacak, koruma süreçleri ise daha etkin bir hale gelecek. İşte biz bu çalışmalarla artık katma değeri arttırmaya yoğunlaşmış durumdayız. Tekstil ve hazır giyim bizim için önemli bir sektör, bu iki sektörü bir arada değerlendirdiğimizde toplam 26 milyar dolara yaklaşan bir ihracat kalemimiz oluşuyor. İhracatımızın yaklaşık 5’te birini bu iki sektör oluşturuyor” şeklinde konuştu.

“Ar-ge çalışmalarında Türkiye özel bir eksiklik yaşıyor”

İhracatçı olabilmek için artık sadece üretmenin yetmediğini belirten Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, “Kaliteli üreten, ar-geyi düşünen kaliteli bir yapı var etmemiz gerekiyor. Bu çalışmalardan dolayı bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak gerçekten heyecan duyuyorum. Özellikle ar-ge çalışmalarında Türkiye özel bir eksiklik yaşıyor. Çünkü biz çocuklarımızı daha başından farklı düşünmeye alıştırmıyoruz. Mutlaka çocuklarımızdan başlayarak daha sonraki yaşlarda da bunların tesirlerini göreceğimiz şekilde bazı sınırla çiziyoruz. Bu da farkında olmadan bizleri bile çok derinden etkiliyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, açılış kurdelesini kesen Bakan Özlü, daha sonra İstanbul Tekstil ARGE Merkezi’ni gezerek yetkililerden makineler hakkında bilgi aldı. Merkezi gezen Özlü, katılımcılarla toplu hatıra fotoğrafı çektirerek merkezden ayrıldı.