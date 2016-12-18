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Ara buluculuk zorunlu oluyor

Adalet Bakanlığının hazırladığı İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı’na göre, işçi ve işverenin alacak ve tazminatları ile işe iade taleplerinde dava açmadan önce ara bulucuya başvurma mecburiyeti getiriliyor.

Ara buluculuk zorunlu oluyor

18 Aralık 2016 08:29

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan İş Mahkemeleri Kanunu Tasarı Taslağı’nda sona gelindi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun katıldığı Üçlü Danışma Kurulu toplantısında taslak masaya yatırıldı. Adalet Bakanlığı, öneriler doğrultusunda taslağa son şeklini verecek.

MAHKEMEDEN ÖNCE ARA BULUCUYA

Taslakla kanundan, bireysel ve toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan işçi ve işveren alacak ve tazminatları ile işe iade taleplerinde dava açmadan önce ara bulucuya başvurma zorunluluğu getiriliyor. Tarafların ilk 2 saatlik ara bulucu huzurunda görüşme ücreti Hazine tarafından, iki saati aşan kısmın ise taraflarca eşit şekilde karşılanacak. Şartların sağlanamaması ve tarafların uzlaşamaması durumunda ise taraflar İş Mahkemesinde dava açabilecek. 

1 SAATTE ÇÖZÜM BULUNABİLECEK

Zorunlu ara buluculuk uygulaması ile birlikte iş uyuşmazlıklarının, kısa süre içinde ve daha az masrafla çözümlenmesine imkân sağlanacak. Ara buluculuk müzakerelerinin gizli yapılacak olması nedeniyle iki tarafın sırlarının korunması sağlanacak. Ara buluculuk yöntemiyle işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklarda işçinin çocuğunun veya bir yakınının işe alınması, işçiye ev alınması gibi değişik yöntemlerde anlaşmalar sağlanabilecek.

ARA BULUCULUKTA YÜZDE 97 BAŞARI

Adalet Bakanlığı tarafından alternatif çözüm yolu olarak getirilen ‘ara buluculuk’ 3 yıldır uygulamada bulunuyor. Yaklaşık 3 yılda ara buluculuk yöntemine başvurulan 5 bin 289 dosyanın 5 bin 46’sında anlaşma sağlandı. Ara buluculara gelen başvuruların 4 bin 222’si yani yüzde 80’ı işçi-işveren uyuşmazlıklarını oluşturuyor. İş uyuşmazlıklarındaki ara buluculuğa giden dosyaların yüzde 97’sinde taraflar uzlaşarak mahkemeye gitmeden uyuşmazlıklarına çözüm bulduğu ortaya çıktı.

455 BİN DOSYA VAR

İşçi ve işveren alacak ve tazminatları ile işe iade taleplerinde dava açmadan önce ara bulucuya başvurma zorunluluğu getirilmesi ile birlikte İş Mahkemelerinin iş yükünde büyük bir azalma yaşanacak. Adalet Bakanlığı verilerine göre, 2014 yılında 424 bin 890, 2015 yılında ise 455 bin 984 dosya iş mahkemelerinde görüldü. Hukuk mahkemelerinin toplam iş yükünün yüzde 18’i, iş uyuşmazlıklarından oluşuyor. Yargıtay’da sadece bu işe bakan 5 daire, toplam hukuk davalarının yüzde 31’ini inceliyor.

İŞ DAVALARI 2 YIL SÜRÜYOR

Adalet Bakanlığı verilerine göre iş davalarının görülme süresi ortalama 14 ay, Yargıtay’a gönderilen dosyalar için ise bu süre, işe iade davalarında 5 ay, işçi alacaklarına ilişkin davalarda 2 yıl, hizmet tespiti davalarında 6 ay, rucü davalarında ise 1 yıl olduğu tespit edildi.  

Oğuzhan Şahin - Türkiye gazetesi


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