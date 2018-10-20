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Ara Güler için Galatasaray Meydanı'nda tören

Ara Güler için Galatasaray Meydanı'nda tören
Ara Güler için Galatasaray Meydanı'nda tören

Fotoğraf sanatçısı Ara Güler için Galatasaray Meydanı’nda tören düzenleniyor.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden fotoğraf sanatçısı Ara Güler için Beyoğlu Galatasaray Meydanı'nda tören düzenleniyor. Güler'in Türk bayrağına sarılı tabutu, törenin yapılacağı sahneye getirildi. Törene Güler'in çok sayıda seveni katılırken, sevenleri tabutu başında fotoğraf sanatçısını andı. Meydandaki törenin ardından Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi'nde de tören düzenlenecek. 

Ayrıca törenin düzenlendiği Galatasaray Meydanı'nın hemen yanında 'Ara Güler Sokağı' olması ise dikkat çekti. 

Serdal Altıntepe - Murat Delice - İsmail Coşkun

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