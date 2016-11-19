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Ara Güler’den sonra sadece “O” davet edildi

Fotoğraf sanatçısı Onur Ercoşkun, dünyanın en büyük fotoğraf ajanslarından olan Magnum'dan gelen davetle geçtiğimiz günlerde Fransa Perpignan'a gitti. Türkiye’den yıllar önce sadece Ara Güler'in davet edildiği ajansa Ercoşkun, ikinci kez davet edilen Türk oldu.


19 Kasım 2016 14:53

Dünyanın çeşitli ülkelerinde insan ve sosya-politik konular üzerine projeler hazırlayacak olan Ercoşkun, Türkiye’yi çektiği fotoğraflarla dünyada tanıtacak.
Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği’nin (EFOD) daveti üzerine Edirne’ye gelen fotoğraf sanatçısı Onur Ercoşkun, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Magnum'dan gelen daveti değerlendiren Ercoşkun, “Bu daveti almak benim için gurur verici oldu. Ara Güler’den sonra Magnum'da ismi yer alacak ikinci Türk fotoğrafçı olmak benim için gurur kaynağı. Sorumluluğu benim için çok büyük. 80 milyonluk bir ülkede temsil etmek benim için mutluluk verici. Ara Güler büyük bir sanatçı. Meşaleyi alıp ileriye götürebilirsem ne mutlu bende birisine devredeceğim” dedi.
Edirne’nin fotoğraf açısından dokusu ve kokusu olan bir şehir olduğunu belirten Ercoşkun, “Sokaklarında yürümek, caddelerinde dolaşmak, insanlarıyla sohbet etmek, bambaşka yerlere götürüyor. Türkiye’nin en değerli şehirlerinden bir tanesi” dedi.

Türkiye’yi tanıtmak için 2 projesinin olduğunu kaydeden Ercoşkun, sosyal sorumluluk projesinin de olduğunu, sokak çocukları için bir proje gerçekleştireceğini belirtti.
Çektiği bir fotoğrafının izinsiz bir şirket tarafından kullanılmasını eleştiren Ercoşkun, “Fikir ve sanat eserleri kanunu olmasına rağmen işletilmiyor maalesef. Türkiye’nin en büyük şirketi benim fotoğrafımı izinsiz kullandı. Ben bir hukuk mücadelesi veriyorum. Hem izinim olmadan hem telif almadan. Şu anda mahkemelik olduk. Kanun işlemeli. Ben ülkemi temsil etmek isterken bir de hukuk mücadelesi veriyorum. Galiba bir şeyler değişecek, güzel olacak” diye konuştu.

Ergin Yıldız - Tamer Yavuz 

 


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