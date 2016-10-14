Diğer
Kategoriler

Ara öğün açlığı yatıştırıyor

Sağlıklı beslenmenin kalıplaşmış bir kuralı olan 3 ana öğün 3 ara öğün bir çok birey için diyetin devamlılığını sağlayan baş etken olduğunu belirten Diyetisyen Şeyda Sular, ara öğünlerin açlığı yatıştırdığını söyledi.

Ara öğün açlığı yatıştırıyor

14 Ekim 2016 11:56

Diyetisyen Şeyda Sular, "Bazı bireylerin ara öğüne ihtiyacı olmasa da özellikle diyabet hastaları, hipoglisemi ve insülin direnci olan bireylerde ara öğün olmazsa olmaz diyebiliriz" dedi. Ara öğün tüketmede amacın gün boyu kan şekerini dengede tutarak ana öğünlerde yemeğe saldırmayı önlemek olduğunu kaydeden Sular, "Tüm gün aç kalıp 2-3 öğünle günü geçiren bireylerde genelde ana öğünlerde miktarı abartma ve yüksek karbonhidrat içeren besinlerle beslendiğini görmekteyiz.Ayrıca gün içinde düzenli olarak sık sık beslenerek vücut metabolizma hızını hızlandıracak ve kilo verme sürecinde daha hızlı kilo verimini sağlayacaktır.Genelde bir çok bireyin aklına ara öğün denildiğinde hazır paketli besinler gelmektedir.Aksine bizim istediğimiz ara öğün ise sağlıklı 100-200 kalorinin üstünde olmayan besinlerdir" ifadelerini kullandı.

Diyetisyen Şeyda Sular, bazı sağlıklı ara öğün tercihlerini şöyle sıraladı:
"1 elma ve 1 çay bardağı süt
4 kuru kayısı ve 4 yarım ceviz
1 yerli muz ve 8 çiğ badem
2 yemek kaşığı yoğurt,2 yemek kaşığı yulaf ve 2 kuru kayısı
Kepekli beyaz peynirli tost ve yeşil çay
4 adet kepekli galeta/bisküvi,1 fincan sütlü kahve
1 dilim beyaz peynir, domates, salatalık ve 2 kepekli galeta
1 bardak ayran,3 adet küçük hurma
Yeşil yapraklılardan salata,1 dilim peynir ve 1 dilim ekmek
4 yemek kaşığı yoğurt ve 1 porsiyon yaş meyve
1 fincan sütlü kahve ve 1 minik parça %80 üstü bitter çikolata."
Sular, "Buna benzer bir çok sağlıklı ara öğünü hayatınızda alışkanlık haline getirdiğinizde daha hızlı ve sağlıklı kilo verdiğinizi görüceksiniz. Ayrıca tatlı aşıkları hafta 1-2 seferlik sütlü tatlılardan yarım porsiyon 1-2 top dondurma tüketimi de diyetinizi bozmayacak sağlıklı bir ara öğün alternatifi olabilir" şeklinde konuştu. 

Etiketler: ara öğün


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SAĞLIK VİDEO GALERİ
SAĞLIK FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!