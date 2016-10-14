Diyetisyen Şeyda Sular, "Bazı bireylerin ara öğüne ihtiyacı olmasa da özellikle diyabet hastaları, hipoglisemi ve insülin direnci olan bireylerde ara öğün olmazsa olmaz diyebiliriz" dedi. Ara öğün tüketmede amacın gün boyu kan şekerini dengede tutarak ana öğünlerde yemeğe saldırmayı önlemek olduğunu kaydeden Sular, "Tüm gün aç kalıp 2-3 öğünle günü geçiren bireylerde genelde ana öğünlerde miktarı abartma ve yüksek karbonhidrat içeren besinlerle beslendiğini görmekteyiz.Ayrıca gün içinde düzenli olarak sık sık beslenerek vücut metabolizma hızını hızlandıracak ve kilo verme sürecinde daha hızlı kilo verimini sağlayacaktır.Genelde bir çok bireyin aklına ara öğün denildiğinde hazır paketli besinler gelmektedir.Aksine bizim istediğimiz ara öğün ise sağlıklı 100-200 kalorinin üstünde olmayan besinlerdir" ifadelerini kullandı.

Diyetisyen Şeyda Sular, bazı sağlıklı ara öğün tercihlerini şöyle sıraladı:

"1 elma ve 1 çay bardağı süt

4 kuru kayısı ve 4 yarım ceviz

1 yerli muz ve 8 çiğ badem

2 yemek kaşığı yoğurt,2 yemek kaşığı yulaf ve 2 kuru kayısı

Kepekli beyaz peynirli tost ve yeşil çay

4 adet kepekli galeta/bisküvi,1 fincan sütlü kahve

1 dilim beyaz peynir, domates, salatalık ve 2 kepekli galeta

1 bardak ayran,3 adet küçük hurma

Yeşil yapraklılardan salata,1 dilim peynir ve 1 dilim ekmek

4 yemek kaşığı yoğurt ve 1 porsiyon yaş meyve

1 fincan sütlü kahve ve 1 minik parça %80 üstü bitter çikolata."

Sular, "Buna benzer bir çok sağlıklı ara öğünü hayatınızda alışkanlık haline getirdiğinizde daha hızlı ve sağlıklı kilo verdiğinizi görüceksiniz. Ayrıca tatlı aşıkları hafta 1-2 seferlik sütlü tatlılardan yarım porsiyon 1-2 top dondurma tüketimi de diyetinizi bozmayacak sağlıklı bir ara öğün alternatifi olabilir" şeklinde konuştu.