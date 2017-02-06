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Ara transfer döneminde en çok Babel konuşuldu

Ajans Press, ara transfer dönemi medya raporunu açıkladı. Buna göre, ara transfer döneminde en çok konuşulan futbolcu Beşiktaşlı Ryan Babel oldu.

Ara transfer döneminde en çok Babel konuşuldu

06 Şubat 2017 11:11

Medya takibi kuruluşu Ajans Press, 2016-2017 yılı ara transfer dönemi medya raporunu açıkladı. Açıklamaya göre, 893 haberle Beşiktaşlı Ryan Babel en çok konuşulan futbolcu oldu. Onu sırasıyla, 862 haberle Galatasaraylı Ahmet Çalık, 805 haberle Trabzonsporlu Olcay Şahan, 629 haberle Galatasaraylı Garry Rodrıgues, 615 haberle Trabzonsporlu Hugo Rodallega, 427 haberle Beşiktaşlı Demba Ba, 389 haberle Beşiktaşlı Matej Mıtrovıc ve 341 haberle Fenerbahçeli Oleksandır Karavavey izledi.

En çok transferi Kayserispor yaptı
2016-2017 sezonu ara transfer döneminde en çok transferi Kayserispor yaptı; ara transfer döneminde 10 futbolcuyu kadrosuna katan sarı kırmızılılar takımın başına Sergen Yalçın’ı getirdi. Ara transferin en sakin takımları ise Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Atiker Konyaspor oldu. Devre arasında birer takviyeyle yetinen bu kulüplerden Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor’dan 3 isim başka takımlara transfer edildi. 

Etiketler: Ajans Press, ara transfer dönemi


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