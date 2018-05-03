Araba almak için bankadan çektiği 56 bin TL'yi bankta unuttu

Pazartesi günü internetten beğendikleri otomobili satın almak için sabah saatlerinde eşiyle birlikte otobüsle Alanya’dan Antalya’ya giden rehber öğretmen Rumeysa Uslu, bir bankadan kredi kullanarak aile dostu olan emekli askerle beraber 56 bin TL çekti. Bankadan çıkan çift ve aile dostu, Meltem Mahallesi’nde bulunan sinema önündeki belediye bankına oturarak araba satışında kendilere yardım edecek diğer arkadaşlarını beklemeye başladı. Bir süre sonra otomobiliyle gelen arkadaşları çifti ve aile dostunu alarak aracın satıldığı yer olan Portakal Çiceği Bulvarı’na doğru hareket etti. Bir süre sonra parayı koydukları ve siyah renkli bez bir çantayı bankta unuttukları fark eden çift Meltem Mahallesi’ndeki banka geri döndü ancak çantayı unuttukları yerde bulamadı. Bunun üzerine polis merkezine giden çift paranın bulunması için yardım istedi. Şikayet üzerine harekete geçen polis, çevredeki şehir polis, güvenlik ve araç kameralarını incelemeye alarak çalışma başlattı.

"Döndüğümüzde para yerinde yoktu"

Alanya Bilim ve Sanat Merkezi’nde rehber öğretmen olduğunu söyleyen Rumeysa Uslu, pazartesi günü araç almak için eşiyle beraber Antalya’ya gittiğini aktardı. Uslu, "Antalya gittiğimizde yanımızda yüklü miktarda para bulunduğu için aile dostumuz eski yarbayda bizimle beraberdi. Daha sonra alacağımız aracın yanına gitmek için yine eşimin bir arkadaşı olan kişi geldi. Biz o yoğun trafikte fazla beklememiz için araca yöneldik ve bir süre sonra parayı bankta unuttuğumuzu fark ettik. Döndüğümüzde para yerinde yoktu. Daha sonra emniyete başvurduk ve ifademizi aldılar. Emniyet gerçekten bizi rahatlattı. Olayın olduğu yer tam işlek cadde ve MOBESE kameralarının gördüğü bir yer. Emniyet araştırmaların oradan geçen otobüslerin ön kameralarına da bakılacağını söyleyerek kesinlik birkaç gün içerisinde teşhis edilir dediler" ifadelerini kaydetti.

"Gönül rızasıyla parayı getirirse şikayetçi olmayacağım"

Kendisinin psikolog olduğunu ve parayı alan kişinin psikolojisini de tahmin ettiğini belirten Uslu, "Parayı alan kişinin nasıl bir psikoloji içinde olduğunu biliyorum. O yüzden basın aracılıyla ona seslenmek istiyorum. Kendisi gönül rızasıyla parayı getirirse zaten şikayetçi olmayacağım. İnsanlık olarak anlayışla karışılacağımı bilmesini istiyorum. Ama getirmediği takdirde hukuki süreç işleyecek ve benim yapabileceğim bir şey olmaz" dedi.

Paranın bulunması için afiş bastıran ve parayı unuttuğu banka yapıştıracak olan Rumeysa Uslu, afişte parayı getiren ya da bulanı ihbar edene bin TL ödül vaadinde bulundu. Rumeysa Uslu, afiş üzerine "Bu bankta bir bayan öğretmenimizin 50 bin TL civarında bankadan çektiği ihtiyaç kredisi siyah bir çanta içinde unutulmuştur, parayı Bahçeli Karakoluna getiren ya da bulanı ihbar edene 1000 TL para ödülü verilecektir. MOBESE ve otobüs kameraları kayıtları inceleme altındadır görüntüler yayın organlarında da çıkacaktır, kamera tespit yoluyla bulunan zanlı kendisine haram olan bir parayı alıkoymaktan suçlu duruma düşecek ve hırsızlık suçuyla yargılanacaktır" diye yazdı.

Erdal Anak

