Araba camının hasar görmesi durumunda yapılacaklar

Trafikte kimi zaman görünmez kazalar meydana gelirken, bu kazalardan çoğu da cam hasarı ile sonuçlanabiliyor. Beklenmedik bir anda aracın ön camının kırılması durumunda sürücülerin ne yapması gerektiğini anlatan Dünya Oto Cam Yetkilisi Hamit Kaya, "Örneğin, öndeki aracın tekerleğine sıkışan taşın, araç tümsekten geçerken beklenmedik bir şekilde fırlayıp ön camınıza çarparak hasarı oluşturması, kimi zaman da dikkatsizlikle önünüzdeki kamyonunun yükünün iyi bağlanmamış olması sebebiyle rampa çıkarken yükünün serbest kalıp hemen arkasında ilerleyen arabanızın camına doğru kayarak camda hasar oluşturması gibi az hasarlı kazalar meydana gelebiliyor. Bu tür olaylara karşı araç sigortası ve kasko ile önlem alsanız da, olay anında soğukkanlılığınızı korumak ve her zaman dikkatli bir sürücü olmak, yolda temel ilkeleriniz olmalı. Beklenmedik bir olay sonucunda aracınızın ön camının hasar görmesi halinde, aynalar yardımı ile yavaşça yolun sağ tarafına park edin. Hasarın fotoğrafını çekin. Kalorifer ve havalandırma deliklerinin üzerini arabada bulunan ceket, battaniye ya da kağıt havlu ile kapatarak, küçük parçaların buralara düşmesine engel olun. Yardım çağırın. Cam parçalarının size ve başkalarına zarar vermesine engel olmak için poşete koyup daha da güvenlisi, gözden çıkaracağınız bir kumaş ürüne dikkatlice sarıp öyle atın" dedi.



Kaya, sürücülerin hırsızlık olaylarına karşın camı hasar gören araçlarını güvenli ve ışıklandırmalı alanlara park etmeleri gerektiğini belirterek, "Asla ve asla değerli eşyaları arabada bırakmamaları gerekir, içinde değersiz şeyler de olsa çanta, kutu gibi dışarıdan ilgi çekecek eşyalar bagajda tutulmalı ve en yakın oto cam servisine gidilmelidir" diye konuştu.



Oto cam piyasasında kaliteli camlar olduğu gibi kalitesiz camların da olabileceğini hatırlatan Kaya, "Sürücülerin araçlarına takılan camın markasını ve özelliklerini sormaları gerekir. Mesela ben yıllardır burada Olimpia cam bayiliği yapıyorum ve bu camlardan kullanıyorum. Özellikle bölgemizdeki yollarda süren yol çalışmaları, dağlardan kopan kaya parçaları büyük tehlike saçıyor. Bu nedenle de bu olaylarla sık sık karşılaşıyoruz. Sürücülerin hasar gören camlarını mutlaka bir an önce değiştirmemeleri durumunda güneş ışınlarıyla camlarda şişme yapabilir ve kazalara sebebiyet verebilir" ifadelerini kullandı.

Erkan Çapraz