Çorlu’da Havuzlar Mevkii’nde yer alan Kültür Merkezi’nde düzenlenen 14. Evcil Kanatlılar Festivali güvercin meraklılarını buluşturdu. Etkinliğe ev sahipliği yapan Çorlu Evcil Kanatlılar Derneği Başkanı Aytaç Göçmen, “Çorlu Derneği olarak 14. Evcil Kanatlılar Festivali’ni 50 hakem arkadaşla 80’in üzerinde çalışan ekip arkadaşımızla beraber bu organizasyonu gerçekleştirdik. Şu anki katılımda gelenlerin belirttiği 53 ilden katılımcılar, misafirlerimiz var. Festivalimizde 6 kategoride 24 ırkta güvercin yarışı açtık. Bu ırklara 280 kupa verilecek. Şu ana kadar 870 civarı yarışan kuşumuz var. Bunu dışında sergilenen tavuk ırkları, kanarya ırkları, diğer ötücü ırklar var. Katılan halkımız, kendi aralarında ırk değiş tokuşu yapsınlar diye böyle bir festival düzenledik. Bu festivaldeki esas amacımızda, yoğun ve stresli geçen hayatımızda güzel bir gün geçirmek ve stresimizi atmak. Biliyorsunuz bu hobi, dünya kuruldu kurulalı olan bir hobi. Hem hobi, hem ticaret hem haberleşme hem de tedavi stresi tedavi ediyor” dedi.

“8 binden fazla katılım oldu”

Göçmen, “Biz de bu konuda Çorlu Derneği olarak bu festivali organize ediyoruz. Diğer derneklerden, federasyonlardan bize destekler de oluyor. Bu nedenle herkese teşekkür ediyorum. Festivalimizde ivme her sene yukarıya doğru gidiyor. Bu sene katılım 8 binin üzerine çıktı. Diğer illerden gelen arkadaşlar var. Elazığ, Diyarbakır, Antalya, Ege bölgesi, İç Anadolu’dan gelenler var. Buralardan katılımlar var. Bu hobi öyle bir şey ki insana yolları kısaltan bir hobi. İnsanlar bin kilometre yoldan bir günlüğüne bir senelik emeğinin karşılığını almak için geliyor. Biz de bu arkadaşların emekleri için elimizden geldiğince uğraşıyoruz” diye konuştu.

“90 bin liraya güvercin aldı”

Aytaç Göçmen ayrıca, “Burada bir sıkıntımız da var. Şu anda özel tel kafeslerde sergilenen 8 bin dolayında hayvanımız var ve bu hayvanları görmek için gelen 9 binden fazla insan var. Bu insanları karşılayacak, tesis sıkıntımız var. Bu organizasyonu yürütecek yeterli eleman sıkıntısı yaşıyoruz. Bunları zaman içerisinde yetkililerin de desteği ile aşacağımıza inanıyoruz. Avrupa bunu aştı. Bizden daha önce sanayileştikleri için onlarda devlet desteği de var bu konularda. Biz burasını kendi imkanlarımızla, üyelerimizin imkanları ile yapıyoruz ama yılmayacağız, yorulmayacağız ve daha iyisini yapmak için azimle savaşacağız. Bu ırklar baktığımızda maddi olarak da bedelleri de yüksek bugün bir araba fiyatına satılan güvercinler var. Bundan bir hafta önce bir arkadaşımız 90 bin liraya bir güvercin aldı. Bunun bin liralığı da var, 90 bin liralığı da var. Bunun iyisini yapmak zor. Dışarıdan baktığınızda bir güvercin diyebilirsiniz, fakat kendi içinde o kadar özellikleri var ki gerçekten bu işi yapmaya başladığınızda kendiniz de bu işin içinden çıkamazsınız. Evcil kanatlı dünyası o kadar geniş bir dünya” şeklinde konuştu.

Çorlu Evcil Kanatlılar Festivaline katılan ve 90 bin TL vererek güvercin satın alan Güner Hatipoğlu da festivalde sergilediği Şebap Cinsi bir güvercininin değerinin 50 bin TL olduğunu ancak satmayı düşünmediğini söyledi.

Serdar Şahin

