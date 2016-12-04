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Araba kontrolden çıktı metro istasyonuna girdi

Bursa’da kontrolden çıkan araç yoldan çıkarak metro istasyonunun alt geçit merdivenlerine girdi.

Araba kontrolden çıktı metro istasyonuna girdi

04 Aralık 2016 07:29

Edinilen bilgiye göre olay Cumartesi gecesi Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. M.O.(32) isimli şahsın kullandığı 16 NRS 56 plakalı araç kontörlünü kaybetti ve yoldan çıktı. Yoldan çıkan araç Merinos metro istasyonunun alt geçidine girdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralı olan M.O.(32)’yu ambulansla hastaneye kaldırdı. Trafik ekiplerinin bölgeye çağırdıkları çekici ile alt geçitten çıkarılan araç kullanılamaz hale geldi. Olayın gece geç saatlerde olması bir faciayı önlemiş oldu.

Etiketler: bursa, trafik kazası


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