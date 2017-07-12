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Arabalı vapur iskeleye çarptı

Balıkesir’in Marmara ilçesinde iskeleye yanaşan arabalı vapur beton iskeleye çarptı.

Arabalı vapur iskeleye çarptı

12 Temmuz 2017 10:39

Sabah 06:00’da Marmara Adası’nın Avşa Mahallesi’nden içerisinde 80 yolcu ve 15 araçla hareket eden özel bir firmaya ait arabalı vapur, 06:30 sularında Marmara Adası İskelesine yanaşmaya başladı. Yanaşma esnasında motorları aniden duran vapur büyük bir gürültü ile beton iskeleye çarptı.

Olayın ilk şokunun atlatılması ardından vapurun içindeki yolcuların tahliyesi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Marmara Adalar İtfaiye Amirliği ekiplerince merdivenlerle yapıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iskelede ve arabalı vapurda hasar meydana geldiği öğrenildi.

Araç ve yolcu taşımacılığı yapan feribot saat 06.00’da Avşa Adası’ndan araç ve yolcularını aldıktan sonra Marmara Adası İskelesi ve Balıklı İskelesi’ne de uğrayarak Erdek’e gidiyordu.

İbrahim Aldemir


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