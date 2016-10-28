Edinilen bilgiye göre kaza, Araban- Adıyaman karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Gaziantep istikametine gitmekte olan Erdal Çiğdem yönetimindeki 59 EF 347 plakalı otomobil ile Adıyaman istikametine giden Karahan Kılıç yönetimindeki 27 PF 477 plakalı otomobil, Çat Boğazı mevkiinde çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücülerinin yanı sıra otomobillerin içinde bulunan Aysel Çiğdem, Derya Çiğdem, Yusuf Çiğdem ve Mehmet Yakup Kösen yaralandı. Araçların içerisinde sıkışan yaralılar, Araban itfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkartıldı. Yaralılar ambulanslar ile Gaziantep’teki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ayten Işık