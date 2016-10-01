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Arabanın motoruna giren kedi ortalığı birbirine kattı

Sivas'ta soğuktan üşüyen yavru kedi, araba motoruna sığındı. Uzun uğraşlar sonucu kurtarılan kedi korkunca, 3 aracın daha motoruna girerek ortalığı birbirine kattı.

Arabanın motoruna giren kedi ortalığı birbirine kattı

01 Ekim 2016 17:42
Arabanın motoruna giren kedi ortalığı birbirine kattı - Tıkla İzle

Yüceyurt Mahallesi'nde Hami Şimşek'e ait otomobilin motor kısmında yavru kedi miyavlaması duyan vatandaşlar durumu Sivas Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerine haber verdi. Otomobilin motor kısmında feryat eden kediyi bir itfaiye eri eldiven giyerek çıkartmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkartamayınca otomobilin teknik servisi çağrıldı. İtfaiye ekipleri ve teknik servisin çalışmasıyla motor kısmına sıkışan kedi uzun uğraşlar sonucu buradan kurtarıldı. Bu sırada çevredeki vatandaşlardan korkan kedi daha sonra Hikmet Akbaş'a ait olan aracın motoruna sığındı. Buradan da aracın sahibi tarafından çıkarılan yavru kedi Tarık Çeteler'e ait aracın motoruna girdi. Uzun uğraşlar sonucu buradan da ağaç dalıyla yapılan müdahaleyle çıkarılan kedi başka bir aracın motor kısmına girdi.

UĞUR YİĞİT 

Etiketler: Hami Şimşek, kedi kurtarma


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