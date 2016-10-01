Yüceyurt Mahallesi'nde Hami Şimşek'e ait otomobilin motor kısmında yavru kedi miyavlaması duyan vatandaşlar durumu Sivas Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerine haber verdi. Otomobilin motor kısmında feryat eden kediyi bir itfaiye eri eldiven giyerek çıkartmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkartamayınca otomobilin teknik servisi çağrıldı. İtfaiye ekipleri ve teknik servisin çalışmasıyla motor kısmına sıkışan kedi uzun uğraşlar sonucu buradan kurtarıldı. Bu sırada çevredeki vatandaşlardan korkan kedi daha sonra Hikmet Akbaş'a ait olan aracın motoruna sığındı. Buradan da aracın sahibi tarafından çıkarılan yavru kedi Tarık Çeteler'e ait aracın motoruna girdi. Uzun uğraşlar sonucu buradan da ağaç dalıyla yapılan müdahaleyle çıkarılan kedi başka bir aracın motor kısmına girdi.

UĞUR YİĞİT