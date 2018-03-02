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Arabanlı 500 ev hanımı Mehmetçik için örgü yaptı

Gaziantep’in Araban ilçesinde yaşayan kadınlar, 10 gün boyunca evlerinde, Zeytin Dalı Harekatına katılan kahraman Mehmetçikler için örgü yaptı.

Arabanlı 500 ev hanımı Mehmetçik için örgü yaptı

02 Mart 2018 18:45

Soğuk hava koşullarına rağmen sınır ötesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatına katılan Mehmetçikler için Gaziantep'in Araban ilçe merkezi ve kırsalında yaşayan yaklaşık 500 kadın, bere ve atkı ördü. Arabanlı kadınlar, kendi elleriyle işledikleri el işi örgüleri Araban Kaymakamlığı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’ne teslim etti. Teslim edilen 250 bere, 250 boyunluk, 200 eldiven ve ilçe halkı tarafından satın alınan çoraplar ve okullarda öğrenim gören 400 öğrencinin Mehmetçiğe yazdığı mektuplarla birlikte paketlendi. Sa’d Bin Ebi Vakkas Hz. Camiinde okunan Mevlid-i Şerif ve ardından kılınan Cuma namazının ardından Afrin'deki kahraman Mehmetçiğe ulaştırmak üzere yola çıkartıldı. İlçe Müftüsü Hasan Kiraz’ın okuduğu dualarla uğurlanan malzemelerin Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı’na teslim edileceği öğrenildi.
Öte yandan okunan mevlite vatandaşların yanı sıra Araban Kaymakamı Emin Bağlı, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, Araban İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Taşkın Kılıç, Araban İlçe Emniyet Amir Vekili Komise Yardımcısı Mahmut Şakir Yılmaz, daire amirleri ve muhtarlar da katıldı.  

 

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