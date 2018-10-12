Arabasında uyuyakalan sürücüyü polisler uyandıramayınca 112'den yardım istendi

Orhaniye Mahallesi, Ankara Caddesi üzerinde park halinde bulunan 16 KFG 02 plakalı otomobilin içinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu emniyet ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen trafik ekipleri kapıları kitli olan araçta sürücüyü uyandırmak için uzun uğraşlar verdi. İsminin S.A. olduğu öğrenilen sürücüye kimse sesini duyuramadı. Bunun üzerine emniyet ekipleri sağlık görevlilerinden yardım istedi. Gelen ekipler sürücüyü uyandırmayı başardı. Araçtan çıkan sürücünün GBT sorgulaması yapıldı. GBT'si temiz çıkan S.A'nın uzun yoldan geldiği için uykusuz olduğu öğrenildi. Bunun üzerine olay yerine gelen arkadaşı aracı ve sürücüyü evine götürdü.