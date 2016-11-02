Konacık sanayisinde dün gece araç kundaklama olayı meydana geldi. Otomobilini yaptırmak için sanayiye bırakan Hakan Yakartaş isimli vatandaş aracının yandığını öğrenince şok oldu. Olay yerine geldiğinde otomobilinin tamamen yandığını gören Yakartaş göz yaşlarını tutamadı. Bir mağazada satış danışmanı olarak çalışan Yakartaş’ın aracını borçlanarak aldığı öğrenildi.

Kundakçı tanıdığı çıktı

Otomobilin kundaklama anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Aracı yakmaya çalışan şahısın İlk denemesinde aracın ön tarafından yakmak istediği görüldü. İlk denemede başarısız olan şahıs daha sonra aracın arka tekerini tutuşturmaya çalıştı. Tekrar aracın söndüğünü gören şahıs bu sefer büyük bir karton parçası getirerek otomobili tutuşturmaya devam etti. Alevlerin azaldığını gören şahıs bu sefer bir sandalye ve bir kumaş parçasıyla arabanın kenarına koyarak yakmaya çalıştı. Alevlerin yükselmesiyle birlikte elindeki yanıcı maddeyi araca döken kundakçı son denemesinde başarılı oldu. Güvenlik kameralarını izleyen Yakartaş ise aracı yakanın eskiden arabasını tamire götürdüğü İ.T. olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Yakartaş, İ.T nin arabayı düzgün bir şekilde yapmadığı için usta değiştirdiğini ve birkaç kez de İ.T’nin arabasını istediğini ifade ederek şu ifadelere yer verdi “Dişmden tırnağımdan arttırarak bir araba aldım kendime. Babama bile verirken çekinirken şimdi arabam kül oldu. Daha borcunu bitirememişken otomobilim bu hale geldi”

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı araştırma sonucunda ise İ.T isimli şahısın polis ekiplerince gözaltına alınarak sorguya çekildiği öğrenildi.

EREN AYHAN