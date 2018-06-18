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Arabasının çalındığını iki gün sonra fark etti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir kişi, park halindeki aracının çalındığını iki gün sonra fark etti.

Arabasının çalındığını iki gün sonra fark etti

18 Haziran 2018 17:54

Olay, 15 Haziran Cuma gecesi saat 02.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde gerçekleşti. Seher A.’ya ait 07 LBM 32 plakalı camı açık ve üzerinde anahtarı unutulan park halindeki aracın çalındığı 2 gün sonra anlaşıldı. Hırsızlık anı araç sahibine ait iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Aracın kaybolduğunu Bayramın son günü fark ettiklerini belirten iş yeri çalışanı “Arife günü aracı son olarak ben kullandım. İş yerinin önüne camı açık ve kontak üzerinde bir şekilde bıraktım. Çalışan diğer arkadaşın aracı akşam götüreceğini düşünüyordum. Akşam kendi aracıma binip gittim. Bayramın son günü iş yeri sahibi beni aradı ve aracın lazım olduğunu söyledi. Diğer çalışan arkadaşı aradım. Aracı götürmediğini söyleyince güvenlik kamerası görüntülerini izledik. Aracın çalındığını görüntüleri izleyince anladık. Hemen polise haber verdik” şeklinde konuştu.
Arif Kaplan 

 

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