Arabayla ezilen üniversiteli Ece'ye İbrahim Tatlıses usulü tedavi

Adana'da 31 Temmuz günü kamyonetin çarpması sonucu hastaneye kaldırılan ve 18 gündür yoğun bakımda tedavi gören üniversite öğrencisi Ece Çelik'in doktoru Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr Mazhar Özsoy, hastası hakkında detaylı bilgi verdi. Özsoy, Çelik'in ağır kafa travması nedeniyle acile başvurduğunu belirterek, "Burada hastayı yatırdık ve beyin kanaması tespit edildi. Beyindeki kanama boşaltıldı. Geldiğinde hastanın genel durumu kötüydü. Yapılan işlemlerden sonra uyutuldu ama şu an uyandırıldı. Biraz tepkileri var ama hayati tehlikesi devam etmektedir" dedi.

Özsoy, hastada aldığı darbe sonucu mutlaka hastalığın belirtileri kalacağını, ancak hasarın boyutunu şu anda söylemenin mümkün olmadığını kaydetti.

Özsoy, Ece'nin kafasında şişme olduğunu, bunun içinde kafatası kemiğinin bir parçası çıkartılarak karın boşluğuna konulduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Beyne yer açılması açısından bu işlemi yapıyoruz. İçeride beyin çok şiş olduğu için. Kapalı bir ortam. Şişlik beyne zarar verir. Yer açılması açısından bu tür hastalarda özellikle genç hastalarda uygulanan bir yöntem. Beyne orada bir yer kazandırılıyor."

Ece'nin gözlerini açmaya başladığını ifade eden Özsoy, "Bizi anlamıyor, anlamlı olarak bakmıyor. Ama el kol hareketleri var. Gözlerini oynatıyor. Ancak hayati tehlikesi devam ediyor. Daha uzun süre bizimle kalacak" diye konuştu.

İbrahim Tatlıses'in tedavisinde kullanılan yöntem nedir?

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses kafasından uzun namlulu silah mermisiyle vurulduğunda beyne baskı yapmaması için kafatası kemiğinin bir parçası alınıp karnına konmuş ve bu olaydan sonra bu tedavi sistemi gündeme gelmişti. Bu gibi durumlarda şöyle bir tedavi yöntemi uygulanıyor:

Kanamanın içeride basınç oluşturmaması için kafatası kemikleri çıkarılıyor. Kemikler diri kalması için daha sonra alınmak üzere karın bölgesine yerleştiriliyor. Bu yöntem, beyin kanaması, kafa travması, beyin ödemi gibi durumlarda başvurulan hayat kurtaran bir uygulama.

Beyindeki ödeme bağlı olarak ameliyatla kanama giderildikten sonra beynin şişmesinden ve ameliyatta çıkarılan kafatası kemiğinin ameliyattan sonra yerine konulamamasından dolayı geliştirilen bu yöntem, “kafatası kemiğinin karında cilt altına gömülmesi” olarak biliniyor.

Beyin ödeminin beyin sapına basınç yapması nedeniyle başvurulan yöntem sayesinde beynin hayati bölgeleri korunmuş oluyor ve yüksek ölüm riski azalıyor.

Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya