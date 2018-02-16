Araç alev topuna döndü

Edinilen bilgiye göre; Milas’ın Ahmet Çavuş Hayıtlı Mahallesi İnönü Caddesi’nde, hareket halinde bulunan araç elektrik sisteminin arıza yapması nedeniyle aniden alev aldı. Bir anda alev topuna dönen aracın şoförü Hüseyin Metinkaya, kendini son anda dışarıya atmayı başardı. Yanan araca, ilk önce Milas Kapalı Cezaevi personeli yangın tüpleriyle müdahalede bulundu.

Çevredekilerin haber vermesiyle, olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yanan araç söndürüldü. Yanan araçta, maddi hasar meydana geldi.

Demet Leyne

