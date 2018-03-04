Araç alım-satım kavgası: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, gece 23.45'te Yusuflar Mahallesi, Tekke Yokuşunda 27 DV 444 plakalı otomobili kullanan Süleyman Kara (41), başından aldığı kurşunla hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan Sefa Köse (27) ve Alper Küçükterzi (32) ise darp edildi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, bir başka araç ile kaçan kişileri yakalamak için şehrin tüm giriş çıkış yollarını kapattı. Olay yerinde çıkan kavgada araca av tüfeği ile ateş edildiği de belirlendi.

Polis ekipleri, olayın şüphelileri Ökkeş D. (40), Mustafa K. (28) ve Mehmet D.'yi (31) olayda kullanılan 46 DE 325 plakalı otomobil ile Kılavuzlu Mahallesi'nde yakaladı. Kaçan diğer şüpheli Duran Ali A. (27) ise polis ekipleri tarafından sabaha karşı yakalandı.

Tarafların araç alım satımı yüzünden olay yerinde buluştuğu ve bu sebeple çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle olayın meydana geldiği belirlendi.

4 şüphelinin gözaltındaki sorgusu devam ediyor.

Muhammet Özer

