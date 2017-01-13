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Araç eve daldı, yaşlı çift duvarın altında kaldı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde, buzlu yolda kontrolden çıkan ekmek yüklü araç, bir binanın giriş katına girdi. Aracın çarptığı odada uyuyan yaşlı çift ise yıkılan duvarın altında kalarak yaralandı.

Araç eve daldı, yaşlı çift duvarın altında kaldı

13 Ocak 2017 10:55
Araç eve daldı, yaşlı çift duvarın altında kaldı - Tıkla İzle

Kaza sabah 07.00 sıralarında Derince Çınarlı Mahallesi Begonya Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkan B. idaresindeki 41 BD 168 plakalı ekmek yüklü hafif ticari araç, Ertuğrul Gazi bulvarı Begonya Sokak mevkiinde buzlu yolda savrulmaya başladı. Savrulan araç sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan 3 katlı binanın giriş katına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü ve giriş katında bulunan odada uyuyan 85 yaşlarındaki İsmail ile Firusar Kırtay çifti, yıkılan oda duvarının altında kalarak yaralandı.

Gürültüyü duyan komşuları ve yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince tıkılan oda duvarının altından çıkarılan yaşlı çift ve araçtan çıkarılan hafif yaralı sürücü ambulansla Derince Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşlı çiftten İsmail Kırtay’ın olayı hafif yaralı olarak atlattığı, Firusar Kırtay’ın ise ağır yaralı olduğu öğrenildi.

Olay anında uyuduklarını ve büyük bir gürültüyle uyandıklarını belirten yaralı yakını Ali Kırtay, “Büyük bir gürültü duyduk. Daha sonra geldiğimizde aracın eve girdiğini gördük. Abim ve ablam yıkılan duvarın altında kalarak yaralandı” dedi.

Eve giren araç çekici ile kaldırılırken, polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Gürcan Yılmaz


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