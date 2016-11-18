Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Araç içerisinde otururken vurularak öldürüldü

Araç içerisinde otururken vurularak öldürüldü

Gaziantep’te aracının içerisinde oturan bir kişi kimliği belirsiz kişiler tarafından vurularak öldürüldü.


18 Kasım 2016 12:37

Edinilen bilgiye göre olay, gece 01.30 sularında Şehitkamil ilçesi Süleyman Şah Mahallesi Üzeyir Sokak'ta meydana geldi. Arkadaşı ile araç içerisinde oturan 39 yaşındaki Mahmut Erküçük’ün arkadaşı ile sohbet ettiği sırada silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi. Vücudunun çeşitli yerlerine 5 el ateş edilen Erküçük'ün, vurulur vurulmaz kendisine ait 38 FM 968 plakalı otomobille Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi’ne giderek acil servis çalışanlarına vurulduğunu söylediği iddia edildi. Erküçük’ün sedyeye konularak acil servise alındığı ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldüğü belirtildi. Polis cinayetin faillerini bulmak için bölgedeki güvenlik kameralarını inceliyor.

Öte yandan, 2 çocuk babası Mahmut Erküçük’ün TIR şoförlüğü yaparak geçimini sağladığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mehmet Bulut
 

Etiketler: Gaziantep


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!