Edinilen bilgiye göre olay, gece 01.30 sularında Şehitkamil ilçesi Süleyman Şah Mahallesi Üzeyir Sokak'ta meydana geldi. Arkadaşı ile araç içerisinde oturan 39 yaşındaki Mahmut Erküçük’ün arkadaşı ile sohbet ettiği sırada silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi. Vücudunun çeşitli yerlerine 5 el ateş edilen Erküçük'ün, vurulur vurulmaz kendisine ait 38 FM 968 plakalı otomobille Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi’ne giderek acil servis çalışanlarına vurulduğunu söylediği iddia edildi. Erküçük’ün sedyeye konularak acil servise alındığı ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldüğü belirtildi. Polis cinayetin faillerini bulmak için bölgedeki güvenlik kameralarını inceliyor.

Öte yandan, 2 çocuk babası Mahmut Erküçük’ün TIR şoförlüğü yaparak geçimini sağladığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mehmet Bulut

