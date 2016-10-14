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Araçların hasar durumu konusunda bilgi alınabilmesi için araçlar hakkında araç hasar sorgulama yapılması gerekmektedir.

Tramer kaydı ve hasar kaydı sorgulama işlemlerini online işlemler üzerinden yapabileceğiniz gibi SMS servisiyle telefonunuzdan da yapabilirsiniz. Nasıl yapacağınızı haberimizden sorgulayabilirsiniz.

Araç hasar sorgulama sonrasında istenilen araç hakkında bilgiler kişilere sunulmaktadır. Bu bakımdan tüm vatandaşlar herhangi bir zorluk yaşamadan sorgulama yaparak bilgi alabilmektedir. Araç hasar sorgulama işlemlerinde kişilerin bilgi alabilmesi adına SMS üzerinden araç plakasının gönderilmesi gerekmektedir.

TRAMER SORGULAMA

Tramer sorgulama işleminiz sayesinde trafik sigortası, kasko, karayolları taşımacılık sigortasına ait olan aracın bilgilerine ulaşabilirsiniz. Tramer kaydı sorgulama işleminiz ile araç hasar sorgulama işleminizi yapabilir, mağdur bilgilerine erişebilir, aracı trafik poliçesini ve kaskosunu sorgulayabilirsiniz.

Tramer sorgulama işlemini çağımızın getirdiği imkanlar sayesinde internet ortamı üzerinden de yapabilirsiniz. Bunun için herhangi bir şifreye ihtiyacınız olmayacaktır. Tramer kaydı sorgulama işleminizi aynı sistem üzerinden 3 farklı şekilde yapabilirsiniz. Dilerseniz plaka ve sigortalı T.C. kimlik numarası ile dilerseniz plaka ve sigortalı vergi kimlik numarasını dilerseniz de plaka ve sürücü kimlik numarası ile tramer kaydı sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.

Araç Hasar Bilgisi SMS Numarası Ne, Araç Kaza Tespiti Nasıl Sorgulanır?

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından sunulan SMS hizmetinde kişilerin tek bir sorgulama hattını kullanması mümkündür. 5664'e gönderilecek mesaj sonrasında kişilere araç bilgileri gönderilecektir. Her bir araç hasar sorgulama mesajında kişilerin tek bir plaka göndermesi gerekir. Bu nedenle birden fazla yapılacak araç hasar sorgulama işlemlerinde kişilerin her bir araç için tek tek mesaj göndermesi gerekmektedir.

ARAÇ TESPİT SMS ÜCRETİ KAÇ PARA?

Bu SMS dönüşü yapılan sorgulamaları içermektedir. Yapılan sorgulama hakkındaki bilgileri içeren SMS ile yapılan sorgulama ile aracın kaza durumları hakkındaki bütün bilgileri de öğrenebilirsiniz. Kaza yapılmış mı, kaza varsa araçtaki hasarı ne oranda, kaza tarihi gibi sorularında cevabını almış olursunuz. GSM ile araç hasar kaydı ve tramer sorgulama işlemi ücretli bir işlemdir. Araç hasar kaydı sorgulama işlemleri için ödemeniz gereken miktar 4 TL’dir. Tek seferde sadece bir araç için sorgulaması yapabilirsiniz. Bir seferde birkaç aracın plakasıyla sorgulama yapamazsınız. Eğer birden fazla araç hasar kaydı sorgulama işlemi yaparsanız her işlem için ayrı ayrı 4 TL ödemeniz gerekecektir.

TRAMER KASKO SORGULAMA

Günümüzde artan araç sayısı ile birlikte kazalar da artmaktadır. Kazalarda meydana gelen maddi hasarınızı karşılamak için tramer kasko sorgulama yapabilirsiniz. Tramer kasko sorgulama işlemi ile aracınızın kasko değerini öğrenebilirsiniz. Tramer kasko sorgulama işleminizi internet üzerinden yapabilirsiniz. Tramer kasko sorgulama işlemi için SBM yani Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi internet sitesinden yararlanabilirsiniz. SBM ile tramer kasko sorgulama ya da tramer sigorta sorgulama işleminizi yapabilmeniz için sizden aracınızın plakası ve T.C. kimlik numaranız istenecektir. Sizden istenen bilgileri ilgili alanlara eksiksiz bir şekilde girdikten sonra Ara butonuna tıklayarak tramer kasko sorgulama işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Tramer Sorgulama İçin TIKLAYINIZ!

Araç sorgulama işlemlerinde kişilerin bilgi alabilmesi adına detaylı bir şekilde rapor gönderilmektedir. Gönderilen raporda aracın hangi tarihlerde kaza yaptığından kazada alınan hasar detaylarına kadar tüm bilgiler gelen SMS'te yer alır. Bu bakımdan kişilerin bilgi alabilmesi için sadece gelen raporu incelemesiyeterlidir

ARAÇ HASAR TUTANAĞI SORGULAMASINI RESMİ SİTESİNDEN YAPMAK İÇİN TIKLA



Araç borç sorgulama, yapılabilen diğer bir sorgulamadır. Araçların trafik cezası ve vergi borçları için yapabileceği sorgulamalardaaraçlar üzerinde mevcut tüm borçlar kontrol edilebilmektedir. Kişilerin araçları üzerindeki borçları ödemesi için online olarak işlem yapması da mümkün olduğu için kişilerin GİB aracılığı ile yapacağı sorgulamalarda gerekli tüm destek sağlanacaktır.



Araç borç sorgulama işlemlerinde kişilerin araç detaylarını girmesi gerekmektedir. Araçların ruhsat ve plaka gibi bilgilerinin girilmesi sonrasında GİB üzerinde işlemlere devam edilerek mevcut durum incelenebilecektir. Gerek vergi, gerek ceza için yapılan incelemeler sonrasında kişilerin borç konusunda da ihtiyaçları giderilecektir. Ödeme konusunda ise kredi kartı kullanılarak aynı ekran üzerinden ödeme yapılabilmektedir.

Kişilerin araçlar hakkında yapabileceği belirtilen işlemler sayesinde, araçların güncel durumu her zaman kontrol edilebilmektedir. Kontrol edildikten sonra belirtilen ödeme işlemleri yapılabileceği gibi kişielr sadece bilgi almak için de sorgulama yapabilmektedir. EGM, GİB ve e devlet gibi siteler üzerinden sunulan çeşitli araç sorgulama uygulamaları, kişilerin araçlar konusunda bilgi almak istediğinde gerekli desteği sunmaktadır. Sorgulama türüne bağlı olarak gerekli işlemlerin yapılması yeterlidir.

