Araç kiralama firmasının sahibi hırsızların ortağı çıktı

Kocaeli’nin İzmit ve Çayırova ilçeleri ile İstanbul’da meydana gelen hırsızlık olayları sonrasında çalışma başlatan Kocaeli Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul’da düzenledikleri operasyonda 2 hırsızı gözaltına aldı. Edinilen bilgiye göre Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir işyerinden 260 bin TL değerindeki oto lastiği, Çayırova ilçesindeki bir inşaattan da 10 bin TL’lik kalıp malzemesi çalan hırsızlar kayıplara karıştı. Olay sonrasında inceleme başlatan Kocaeli Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul’dan kiralık araçla geldiği belirlenen şahısların yine İstanbul’da da 100 bin TL’lik eşarp çaldıklarını tespit ettiler.

Şahısların kullandığı aracın kiralandığı İstanbul’daki iş yerini takibe alan ekipler, daha önce meydana gelen 10 farklı hırsızlık olayında kullanılan araçların da aynı yerden kiralandığını tespit ettiler. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, İstanbul’da düzenledikleri operasyonla hırsızlık olaylarını gerçekleştiren D.K.(31) ve araç kiralama firmasının sahibi Y.A.’yı gözaltına alarak Kocaeli’ne getirdiler. Şahısların yapılan incelemelerinde daha önce hırsızlık olaylarında tutuklanan A.Y. ve H.T. adlı şahıslarla birlikte çalıştıkları belirlendi.

Gözaltına alınan iki şahıs, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gürcan Yılmaz