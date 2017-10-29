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Araç koltuğunun altından sarkan kablolar bomba paniğine neden oldu

Başkent’te aracıyla seyahat eden kadın sürücü, otomatik koltuğunun altından sarkan kabloları fark edince "bomba paniği" yaşadı. Bomba imha uzmanlarının sevk edildiği olayda kablonun koltuğa ait olduğu belirlendi.

Araç koltuğunun altından sarkan kablolar bomba paniğine neden oldu

29 Ekim 2017 14:23

Olay, saat 10.30 sıralarında Altındağ ilçesindeki Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Otomobiliyle Ankara’dan Bolu’ya giden Naile Y. isimli sürücü, Ulus Meydanı yakınlarına geldiğinde otomobilin otomatik koltuğunu indirmeye çalıştı. Koltuğu indirmeyi başaramayan sürücü, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla TBMM önünden Ulus'daki eski Meclis'e kadar düzenlenecek olan yürüyüş için görevli polisten yardım istedi.

Bu esnada koltuğunun altına bakan sürücü, sarkan kabloları görmesiyle panik yaşadı. Kablonun bomba düzeneği olabileceği ihtimalini düşünen polis, bomba imha uzmanlarından yardım talep etti. Kısa sürede olay yerine gelen bomba imha uzmanları araç üzerindeki çalışmalarına başladı. Dedektör köpeklerle aracı didik didik arayan ekipler, kablonun koltuğa ait olduğunu belirledi. 

Abdullah Sarica - Mustafa Apaydın
 

Etiketler: ankara, bomba paniği

 

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